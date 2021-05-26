"С США нечего обсуждать": французы предостерегли Путина от встречи со "старым бараном" Байденом

"С США нечего обсуждать": французы предостерегли Путина от встречи со "старым бараном" Байденом
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Комментаторы не верят в пользу предстоящего мероприятия

Комментаторы из Франции оценили новость о предстоящего саммита президентов Соединенных Штатов и России в Женеве. Многие пользователи уверены, что никакой пользы от очной встречи между главами государств не будет.

Некоторые заявили, что у Москвы мало тем для диалога с Белым домом.

"С США не о чем говорить", С Соединенными Штатами нечего обсуждать, пока они сохраняют свой санкции и провокации, окружают Россию со всех сторон, используют оскорбительные слова. Надеюсь, позиция Путина будет такой же, как у Молотова или Громыко. Я скажу больше: я доверяю больше гремучим змеям, чем Штатам", – высказался пользователь.

Досталось и самому президенту США, которого назвали "старым бараном".

"Путин и Байден – встреча волка со старым бараном", "Другими словами – выходной для Путина", "Интересно, кто из них заразит другого коронавирусом", "Путин хотел Женеву – он ее получил. Но это нормально, что этот город является местом встречи для людей "сверху", – пишут в комментариях под новостью французские читатели.

Ранее американский канал Fox News опубликовал информацию, посвященную предстоящей встрече двух президентов. Новость активно обсудили интернет-пользователи Соединенных Штатов, оставившие больше 2 тыс. сообщений. По мнению многих американцев, Байдена ждет настоящий провал.

 Днем ранее в Кремле сообщили, что смогли достичь договоренностей с американской стороной по предстоящей встрече. Так, саммит с Путиным и Байденом состоится 16 июня в Женеве. Темы диалога – стратегическая стабильность, межгосударственные отношения, пандемия и региональные конфликты. 

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость251879
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Конечно В. В. Путину есть,
что сказать и он не сопливый боец как Зелёный человечек, но здесь много
НО. Потом Байде скажет как он строил Путина. Перевернут всё сказанное.
Гость249618
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о чем вообще можно с Бляйденом договариваться
Гость244420
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жабоглотатели раздухарились. "Путин хотел Женеву – он ее получил. " Вы все сами в очередь стоИте на встречу с Путиным, позорники.
Гость244140
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Этот далеко не единственный случай. В последние месяцы самолеты-разведчики стран НАТО регулярно появляются в зоне ответственности Северного флота. Регион находится под пристальным вниманием США и их союзников. Причем, пытаясь закрепиться в Заполярье, Запад действует довольно агрессивно.
Гость244140
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Вашингтон собирается продвигать <цензура> BLM по всему миру
Гость244140
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В статье "Глубинное государство начало демонтаж американского цивилизационного кода" указывалось, что критическая расовая теория становится идеологической основой для Демократической партии и последствия этого процесса выходят за пределы самих Соединенных Штатов. Неожиданная утечка из Госдепа показывает, что продвижение этой идеологии на мировой арене является осознанным шагом американского политического истеблишмента.
Гость244249
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Гость244006
В принципе встреча это пустое времяпровождение.Все что нужно можно сказать и так.Да и говорить что особо не о чем.Американцы не изменят своим волчьих повадок это однозначно.Россия не пойдет на поводу ни у кого это понятно.Обсуждать то что уже и так решено зачем.Один умный человек недавно сказал умную вещь.Пока Америка гадит России есть силы которые в это время растут и очень быстро.
А мне вот кажется. поговорить есть о чем. Штаты явно хотят притормозить наше перевооружение. В обмен нужен пряник. И вот тут интересно. что этим пряником будет. Просто доброе слово нас, наверное, не устроит. А типа признать Крым - это перебор для штатов. Наверное, будут санкции частично снимать (обещать). Оно нам надо? Не знаю. Торговаться надо, чтобы не продешевить. И китайцев ненароком не обидеть.
Гость249346
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Путин напомнит Бидону о встрече в Ялте, когда Рузвельт предпочел жить на даче у Сталина, а не по соседству с Черчилем. Рузвельт знал, что англосаксы лицемеры и предатели, хотя и сам был из той же породы. И предвидел, что Штаты без России - ноль без палочки.
Россия -Русь
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Шаман
Ну Путин просил о встрече, вот она будет, а что там обсуждать и впрямь непонятно, штатам по сути встреча не нужна, а значит и на уступки они не пойдут. Путин будет в роли просящего, а значит его подвинут по одному из вопросов: Крым, СП-2, Навальный, Беларусь, может еще какие то темы.
Где такую <цензура> вычитал, что Путин просил о встрече??Такую куйню могли напечатать только пропагандоны украины.
Особенно смешны твои темы про Крым,Навального, СП-2..Для всех дегенератов было объявлено Путиным - "вопрос о Крыме закрыт!!Крым это часть России!!"
Россия -Русь
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Гость244140
ЯПОНЦЫ СДЕЛАЛИ РУССКИХ "КРАЙНИМИ" В СТОЛКНОВЕНИИ В ОХОТСКОМ МОРЕ Один из выживших японских рыбаков сообщил о том, что при столкновении с русским судном в Охотском море именно наши моряки якобы пошли на таран, а японское в момент удара "не могло двигаться".
Так это каждому Табаки ясно, что виновата Россия..Ведь российским судном управляли суперагенты Петров и Боширов.
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