Роскомнадзор заблокировал фейковый интернет-ресурс

Злоумышленники подделали сайт предварительного голосования "Единой России". Они использовали символику и дизайнерское оформление, как на официальном сайте PG.ER.RU, чтобы ввести пользователей в заблуждение, рассказал руководитель IT-проектов "ЕР" Вячеслав Сатеев.

Он отметил, что данная фейковая страница не собирала данные пользователей, но такая угроза существовала. В любой момент ссылку, которая вела на настоящий сайт предварительного голосования, могли заменить на другой адрес, и тогда люди попадали бы на совершенно сторонний ресурс.

Роскомнадзор фейковую страницу заблокировал. Но в "Единой России" обращают внимание, что информация, содержащаяся на подобных "зеркальных" сайтах, создает препятствия для проведения "Единой Россией" предварительного голосования. Об этом говорится в обращении, которое секретарь генсовета партии Андрей Турчак направил в адрес главы Роскомнадзора Андрея Липова.

Праймериз "Единой России" проходит с 24 по 30 мая. В первый же день сайт PG.ER.RU подвергся мощной DDoS-атаке, а до этого хакеры пытались получить доступ к информации через официальный сайт партии ER.RU. Специалисты Ростелекома и "ЕР" совместными усилиями восстановили работу ресурсов. За два дня в предварительном голосовании приняли участие 2,5 миллиона человек.