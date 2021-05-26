России придется расплачиваться за игры Запада с Лукашенко - политолог

России придется расплачиваться за игры Запада с Лукашенко - политолог
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Речь может пойти о спасении государства, считает эксперт

Недавнее выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко стало жестом отчаяния, как и сами действия официального Минска. Глава республики пытался оправдаться с помощью громких тезисов, ориентируясь на своих сторонников и союзников, заявил политолог Георгий Бовт.

Специалист напомнил об очень схожем инциденте пятилетней давности, когда Украина добилась принудительной посадки "Боинга" рейса Киев-Минск. Лайнер принадлежал компании "Белавиа". После посадки силовики сняли с рейса гражданина Армении.

Однако, напомнил Бовт, Лукашенко не в том положении, а Белоруссия даже не Украина – никто спуску ей не даст. Напротив, все будут рады применить против Минска двойные стандарты.

Тем не менее, никакие санкционные ограничения не вечны – летать в обход Белоруссии довольно дорого. Однако меры продлятся долго, и давление будет в ближайшее время лишь расти. Более того, в сложившейся ситуации расплачиваться придется России – если Минск лишится десятков миллионов долларов за прекращение полетов, то государство придется спасать.

"А еще можно рассмотреть вопрос прекращения импорта Белорусских нефтепродуктов в Европу. В общем, потери обрисовываются довольно серьезные", – добавил эксперт.

Таким образом, заявил политолог в интервью "Комсомольской правде", проблемы Лукашенко стали проблемами Москвы. Вероятнее всего, глава республики обратится за помощью к российскому коллеге. В противном случае Минск уведут на Запад.

Ранее Лукашенко заявил, что вооруженный конфликт на территории  Белоруссии приведет к новой мировой войне.

Егор МАЛКОВ

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Гость248934
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Пилот Аэрбас
А тем кто этих людей вывел на незаконные митинги ответить не придется ? Ты не думаешь если бы люди не пошли на незаконный митинг, то никто бы их ииметнлиьь не стал !!! Они сами создали проблема, ситуацию в которой их отметелили. Точно так же метншят за незаконные митинги, и жёлтые жилеты во Франции, да ещё выбивают глаза резиновыми пулями, точно так же метншят и в Германии, и Великобритании. А в США даже таранят машинами, и убивают на незаконных митингах !! Не надо нарушать закон, и тебя не будут метелить !
Любой криминальный режим противозаконен. Будь то режим усатого, будь то режим его финансирующий. И заканчивают такие одинаково. Иных прецедентов в истории нет. Так что - ждём-с)))
Гость248934
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Хохлы -дегенераты
Ну началось - "весьмир, весьмир с нами , весьмир за нас, весьмир считает"..Не называй свой хутор всеммиром.
Вот те периферийные страны, которые считают себя великими, пусть и содержат усатого урода. Это уже недолго)))
Хохлы -дегенераты
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Гость249416
А мразь усатую весь мир обвиняет в фальсификациях и убийствах. Вот и будет ему все так - так, как Чаушеску
Ну началось - "весьмир, весьмир с нами , весьмир за нас, весьмир считает"..Не называй свой хутор всеммиром.
Пилот Аэрбас
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Гость249416
Была бы законной - вопросов бы не было. Кто этого урода законным считает?.. А тем, кто дубинками метелил людей и тем, кто убивал, надо свыкаться с мыслью, что придется ответить)))…
А тем кто этих людей вывел на незаконные митинги ответить не придется ? Ты не думаешь если бы люди не пошли на незаконный митинг, то никто бы их ииметнлиьь не стал !!! Они сами создали проблема, ситуацию в которой их отметелили. Точно так же метншят за незаконные митинги, и жёлтые жилеты во Франции, да ещё выбивают глаза резиновыми пулями, точно так же метншят и в Германии, и Великобритании. А в США даже таранят машинами, и убивают на незаконных митингах !! Не надо нарушать закон, и тебя не будут метелить !
Гость249416
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Хохлы -дегенераты
Для умственно отсталого вопрос - милиционеры Бел. сами себе угрожали,сами создавали списки фамилий милиционеров, свои адреса выставляли в инете и на листовках??Или может это Лукашенко с правохранителями призывал к массовым беспорядкам и свержению законной власти?
А про клепание липовых статей вопят ублюдки нарушившие закон. Твои сайты для тебя дегенерата штампуют статейки.
Была бы законной - вопросов бы не было. Кто этого урода законным считает?.. А тем, кто дубинками метелил людей и тем, кто убивал, надо свыкаться с мыслью, что придется ответить)))…
Гость249416
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Хохлы -дегенераты
Для особо тупого повторю вопрос - кто Протасивичу предъявил обвинение за "вид на жительство в Литве и за учебу "??
Протасевича обвиняют - в организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и милиции. Что не так??
А мразь усатую весь мир обвиняет в фальсификациях и убийствах. Вот и будет ему все так - так, как Чаушеску
Гость249346
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Политолог Георгий Бовт - видимо сам из Вильнюса свои заявления стряпает.
Хохлы -дегенераты
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Гость248934
Да-да: с Чаушеску тоже всё было по закону))) И с усатым по закону будет)))
Ну на Тайване тоже майданутые были и с вами тоже самое будет..Но это цветочки..Более интереснее вас , кастрюлеголовых, разгонять по-европейки - дубинами , резиновыми пулями, газом и ледяной водой (зимой).
Хохлы -дегенераты
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Гость248672
Собаки дебилы на любителей. Дебилов, ессн. Купи семечек, грызи вместе с костями. Полный кайф. Семечная шелуха вперемежку с почившим в бозе Варшавским Договором, Китаем, диваном, провокациями и другими галлюцинациями.
Ну для тебя, имбецил, есть помоичные сайты , где хохлодегенераты и змагары соревнуются в блевании в адрес России,Белоруси , а также в адрес президентов этих стран..Что ты здесь забыла, блевотина?
Хохлы -дегенераты
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Гость247394
Детский сад. Не знает как клепают обвинения. Всем одно и тоже. Для умственного развития почитай белорусские сайты. Одному политзаключенному по липовой статье разбили голову. Родителям выдали тело с забинтованной до носа головой. Похоронили на днях в Березовке Гродненской области. Сдать Беларусь - вообще бред больной головы.
Для умственно отсталого вопрос - милиционеры Бел. сами себе угрожали,сами создавали списки фамилий милиционеров, свои адреса выставляли в инете и на листовках??Или может это Лукашенко с правохранителями призывал к массовым беспорядкам и свержению законной власти?
А про клепание липовых статей вопят ублюдки нарушившие закон. Твои сайты для тебя дегенерата штампуют статейки.
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