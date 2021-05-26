Речь может пойти о спасении государства, считает эксперт

Недавнее выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко стало жестом отчаяния, как и сами действия официального Минска. Глава республики пытался оправдаться с помощью громких тезисов, ориентируясь на своих сторонников и союзников, заявил политолог Георгий Бовт.

Специалист напомнил об очень схожем инциденте пятилетней давности, когда Украина добилась принудительной посадки "Боинга" рейса Киев-Минск. Лайнер принадлежал компании "Белавиа". После посадки силовики сняли с рейса гражданина Армении.

Однако, напомнил Бовт, Лукашенко не в том положении, а Белоруссия даже не Украина – никто спуску ей не даст. Напротив, все будут рады применить против Минска двойные стандарты.

Тем не менее, никакие санкционные ограничения не вечны – летать в обход Белоруссии довольно дорого. Однако меры продлятся долго, и давление будет в ближайшее время лишь расти. Более того, в сложившейся ситуации расплачиваться придется России – если Минск лишится десятков миллионов долларов за прекращение полетов, то государство придется спасать.

"А еще можно рассмотреть вопрос прекращения импорта Белорусских нефтепродуктов в Европу. В общем, потери обрисовываются довольно серьезные", – добавил эксперт.

Таким образом, заявил политолог в интервью "Комсомольской правде", проблемы Лукашенко стали проблемами Москвы. Вероятнее всего, глава республики обратится за помощью к российскому коллеге. В противном случае Минск уведут на Запад.

Ранее Лукашенко заявил, что вооруженный конфликт на территории Белоруссии приведет к новой мировой войне.