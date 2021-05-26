Это обычный рабочий визит, заявлений не ожидается

В пятницу, 28 мая, Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Сочи. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Это будет обычный рабочий визит. Президенты России и Белоруссии побеседуют, после чего вместе отправятся на обед, отметил пресс-секретарь главы нашей страны.

После встречи никаких заявлений лидеры двух государств делать не собираются, добавил Песков. И предположил, что речь на встрече пойдет о состоянии экономики Белоруссии и, возможно, помощи ей, пишет РИА "Новости".

Высказался о предстоящем разговоре и Лукашенко. Конкретные вопросы, которые будут обсуждаться, он не назвал. Однако обмолвился, что "это, в основном, экономика".

Поговорят они и о том "двигаться дальше". В той обстановке, которая "складывается вокруг Беларуси и России", цитирует президента Республики БелТА.

О дате встречи Путина с Лукашенко стало известно на днях. Журналисты узнали, что ожидаемое событие состоится в ближайшую пятницу, 28 мая.