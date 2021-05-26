Зеленский готовит партизанскую войну в Крыму

Зеленский готовит партизанскую войну в Крыму
Владимир Зеленский. Фото: Damian Klamka/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Глава Незалежной хочет создать территориальные батальоны, которые будут задействованы по его решению

Президент Украины Владимир Зеленский, кажется, собрался вести партизанскую войну в Крыму и Донбассе. К такому выводу пришел депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Его реакция последовала после того, как накануне глава государства внес в парламент два законопроекта – "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности армии. Оба документа должны быть рассмотрены безотлагательно.

В частности, Владимир Александрович пожелал создать в Незалежной национальное сопротивление для привлечения широких масс населения "к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства". По задумке экс-комика, данная инициатива неминуемо повысит обороноспособность соборной.

В планах пана Зеленского оппозиционный депутат усмотрел отсылку на события второй половины прошлого века в одной из стран Центральной Америки.

"Точное подобие программы фронта национального освобождения Сальвадора. Смысл в том, что всех будут готовить для ведения партизанской войны, в том числе и на оккупированных территориях. В случае инвалидности – бесплатное лечение", – написал Рабинович в "Фейсбук".

По его словам, в задачу членов сопротивления будут входить борьба с информационной агрессией противника и противодействие вражеским диверсантам.

Зеленский фактически стремится создать территориальные батальоны, которые в определенных случаях он сможет задействовать по решению СНБО или президента, заметил депутат.

"Можно стрелять из своего охотничьего ружья. Это прекрасно!" – резюмировал с сарказмом Рабинович.

Пользователи также с долей юмора отнеслись к данному прожекту лидера Незалежной, некоторые задаются вопросом, где уже можно получить ружье, а другие никак не могут понять, с кем именно семь лет воюет соборная, поскольку "войны никто не объявлял".

Добавим, Зеленский собрался увеличить украинскую армию на 11 тыс. граждан. На сегодняшний момент численность ВСУ не должна превышать 250 тыс. человек, в том числе 204 тыс. военнослужащих.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Россия -Русь
А ты записался добровольцем в укрофермахт, педриот?
А как поголовье хохлоСТАДА укроБАБУИНОВ будут называть своего командира партизанского отряда имени Великой ЖИДовской ЗЕлупы - Главный генералиссимус, Великий кормчий Сидо, ой, извините, ЖИДоП И Д . Р Ковпак?!
Элита куяхунты
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Гость.
То, что беларусы более смышленные чем россияне, это факт. Хорошо, что у тебя хватило ума привселюдно это признать!
Порошенко показывает Путину фото, на котором стоят сам Порошенко, Яценюк и Турчинов:- Владимир Владимирович, мы тут похожи на трех мушкетеров?- Похожи. <цензура>, Подсос и Онанист.
Хорошо, что у тебя хватило ума привселюдно это признать!Как неньку продавать.
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Гость.
То, что беларусы более смышленные чем россияне, это факт. Хорошо, что у тебя хватило ума привселюдно это признать!
Идет урок Украинского языка. Учитель спрашивает: "Дети, кто за бутылку
водки сделает ВСЕ?"
ВАСИЛЬ: - Цэ москалi.
Учитель: - Отлично!
Учитель: - А кто любит золото, доллары, серебро, кошельки ?
Та цэж Жиди. Учитель: - Гарно Наталка. Садись, отлично!
Учитель: - А кто за 10 $ продаст отца и мать?
Тишина..... С задней парты писклявый голосок отвечает: НО ЗАТО МИ ЯК
ГАРНО СПИВАЄМО I ТАНЦЮЄМО.
Отличительная черта вас, укродебилов,
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Отличительная черта вас, укродебилов,
ХОХЛЫ -- ВЫ ВСЕГДА БЫЛИ -- НАШИМИ ХОЛОПАМИ!Господа - бандеровцы, я гражданка Польши, получила высшее образование в Москве. Хорошо знаю великий русский язык, русскую культуру. Приведу несколько убедительных тезисов, которые, надеюсь, откроют вам -- глаза и приведут вас в реальную действительность.Вы напрасно считаете что вступив -- в Евросоюз, заживете как в раю. Нищая Украина с уничтоженной ВАМИ -- экономикой никому не нужна! НЕ НУЖНЫ -- ваши товары в Европе!Вы тоже ни кому в Европе -- НЕ НУЖНЫ!Вас хитрожопых там никто -- НЕ ЖДЕТ! Усвойте это раз и навсегда.
, вы УМЕЕТЕ -- только ПОПРОШАЙНИЧАТЬ и лизать -- задницу очередному хозяину за печенюшку.Вы нам -- ЛИЗАЛИ, Немцам -- ЛИЗАЛИ, теперь с усердием ЛИЖЕТЕ -- задницу американцам! Это ваша гнилая профессия!Просматривая ваши комментарии в соцсетях, возникает ощущение, что вы ВСЕ пациенты -- Психиатрических лечебниц! Такой бред могут нести только безмозглые, тупые бараны!Трезвейте, пока не поздно, выгоняйте негодяев -- из власти и трудитесь на благо своей страны. Никто вам просто так ничего не даст - ни евросоюз, ни МВФ, ни американцы.А Россию вы так -- ОБГАДИЛИ на сто лет вперед .
Отличительная черта вас, укродебилов,
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Отличительная черта вас, укродебилов,
ХОХЛЫ -- ВЫ ВСЕГДА БЫЛИ -- НАШИМИ ХОЛОПАМИ!Господа - бандеровцы, я гражданка Польши, получила высшее образование в Москве. Хорошо знаю великий русский язык, русскую культуру. Приведу несколько убедительных тезисов, которые, надеюсь, откроют вам -- глаза и приведут вас в реальную действительность.Вы напрасно считаете что вступив -- в Евросоюз, заживете как в раю. Нищая Украина с уничтоженной ВАМИ -- экономикой никому не нужна! НЕ НУЖНЫ -- ваши товары в Европе!Вы тоже ни кому в Европе -- НЕ НУЖНЫ!Вас хитрожопых там никто -- НЕ ЖДЕТ! Усвойте это раз и навсегда.
. Вы рождены -- Холопами и ими и сдохнете! Больше вы ни -- на что не годитесь.Мы еще вам НАПОМНИМ -- вашу Холопскую обязанность -- СЛУЖИТЬ, если вы за годы -- сначала ВЛАСТИ русских царей - которые ДАЛИ -- вам СВОБОДУ, а затем и советской власти -- это Подзабыли и разучились.Вы холуи и неблагодарные продажные свиньи -- кусающие руку которая вас кормит. Вы ПРЕДАЛИ -- русских. ПРЕДАДИТЕ и нас и мы это знаем. Потому -- веры вам -- НЕТ.Вы нам -- НЕ БРАТЬЯ, мы вас -- НЕНАВИДИМ. Вы способны только ЧИСТИТЬ -- наши сортиры - это ваша миссия в Европе.
Отличительная черта вас, укродебилов,
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Отличительная черта вас, укродебилов,
ХОХЛЫ -- ВЫ ВСЕГДА БЫЛИ -- НАШИМИ ХОЛОПАМИ!Господа - бандеровцы, я гражданка Польши, получила высшее образование в Москве. Хорошо знаю великий русский язык, русскую культуру. Приведу несколько убедительных тезисов, которые, надеюсь, откроют вам -- глаза и приведут вас в реальную действительность.Вы напрасно считаете что вступив -- в Евросоюз, заживете как в раю. Нищая Украина с уничтоженной ВАМИ -- экономикой никому не нужна! НЕ НУЖНЫ -- ваши товары в Европе!Вы тоже ни кому в Европе -- НЕ НУЖНЫ!Вас хитрожопых там никто -- НЕ ЖДЕТ! Усвойте это раз и навсегда.
Россияне ВЕРНУЛИ -- свой Крым.Мы, поляки, Вернем -- ТРИ свои области из состава Украины, которые исторически -- принадлежат Польше.Вот тогда, мы поганой метлой ВЫШВЫРНЕМ -- всю вашу бандеровскую - бандитскую нечисть с нашей земли, вместе с памятниками кровавому маньяку бандере.Мы помним -- Волынскую резню, мы чтим -- историю, в отличии от вас. То же самое вы творите -- сейчас в Донбассе. Вы еще ответите за это, а мы -- поможем. Кровью своей будете умываться.На протяжении нескольких веков вы БЫЛИ -- нашими Холопами, рабами, Свинопасами. И мы делали -- с вами все, что хотели и еще будем делать.
Отличительная черта вас, укродебилов,
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Отличительная черта вас, укродебилов,
ХОХЛЫ -- ВЫ ВСЕГДА БЫЛИ -- НАШИМИ ХОЛОПАМИ!Господа - бандеровцы, я гражданка Польши, получила высшее образование в Москве. Хорошо знаю великий русский язык, русскую культуру. Приведу несколько убедительных тезисов, которые, надеюсь, откроют вам -- глаза и приведут вас в реальную действительность.Вы напрасно считаете что вступив -- в Евросоюз, заживете как в раю. Нищая Украина с уничтоженной ВАМИ -- экономикой никому не нужна! НЕ НУЖНЫ -- ваши товары в Европе!Вы тоже ни кому в Европе -- НЕ НУЖНЫ!Вас хитрожопых там никто -- НЕ ЖДЕТ! Усвойте это раз и навсегда.
Господа американцы хорошо поработали с вами, НАТРАВИЛИ как глупую собачонку -- на Россию, устроили переворот -- вашими руками, наобещав вам золотые горы! Посадили на трон свою марионетку -- Порошенко, который даже в сортир не ходит без разрешения американского посла и ежедневно ВРЕТ с экранов карманного ТВ!!!Что вы получили в результате -- за свою Холуйскую услужливость? НИЧЕГО!!! Ни цента не вложено -- в вашу экономику, в ваше образование и здравоохранение!Вам поставляют только -- Б/у вооружение и ржавую технику (наше Польское правительство в том числе) что бы вы УБИВАЛИ -- друг друга .
Отличительная черта вас, укродебилов,
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ХОХЛЫ -- ВЫ ВСЕГДА БЫЛИ -- НАШИМИ ХОЛОПАМИ!Господа - бандеровцы, я гражданка Польши, получила высшее образование в Москве. Хорошо знаю великий русский язык, русскую культуру. Приведу несколько убедительных тезисов, которые, надеюсь, откроют вам -- глаза и приведут вас в реальную действительность.Вы напрасно считаете что вступив -- в Евросоюз, заживете как в раю. Нищая Украина с уничтоженной ВАМИ -- экономикой никому не нужна! НЕ НУЖНЫ -- ваши товары в Европе!Вы тоже ни кому в Европе -- НЕ НУЖНЫ!Вас хитрожопых там никто -- НЕ ЖДЕТ! Усвойте это раз и навсегда.
Гость235353
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КАКОЙ ДИБИЛ И ПРИДУРОК ЭТОТ ТРУСЛИВЫЙ КЛОУН ---- САМ ТО НЕ СЛУЖИЛ И НЕ ВОЕВАЛ - ЗА МАМИНОЙ И ЖЕНЫ ЮБКОЙ ПРЯТАЛСЯ -----И ПУТИН БУДЕТ ВСТРЕЧАТЬСЯ С ЭТИМ ОТМОРОЗКОМ??? ТЬФУ НА КЛОУНА -- ПУТИН ЕГО ПОСЛАЛ НА ДОНБАСС И ТОЧКА
Россия -Русь
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Гость.
То, что беларусы более смышленные чем россияне, это факт. Хорошо, что у тебя хватило ума привселюдно это признать!
Отличительная черта вас, укродебилов, в том , что вы считаете всех вокруг себя долбо..ми какими вы сами являетесь...Это последствия послевоенной эпидемии сифилиса на украине??
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