Лукашенко потребовал денег от Запада за провокацию с бортом Ryanair

Лукашенко потребовал денег от Запада за провокацию с бортом Ryanair
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Батька всерьез рассчитывает на компенсацию расходов

Ситуация с внезапной посадкой самолета Ryanair на белорусской территории стала одной из основных тем на международной арене. Западные страны грозят введением санкций против Белоруссии, а там считают, что европейцы сами должны раскошелиться из-за произошедшего.

Так, белорусский лидер Александр Лукашенко объявил, что возглавляемое им государство растратило немало средств на мероприятия, связанные с экстренной посадкой самолета. В Минске убеждены, что заплатить за это должны европейские государства.

Батька сообщил: информация о том, что на борту находится бомба, поступила с швейцарской стороны. При этом западные государства уже во всеуслышание объявили о том, что Белоруссии придется расплачиваться за скандальный инцидент, в частности, против этой страны должны быть введены очередные санкционные ограничения.

Лидер белорусов подчеркнул, что готовящим рестрикции европейцам нужно также не забывать о том, что они должны компенсировать Белоруссии денежные средства, которые казна растратила на расследование произошедшего, пишет издание "Сб. Беларусь сегодня".

Так, белорусской стороне пришлось привлечь к разбирательствам антитеррористические и иные ведомства, а также задействовать саперов, кинологов и других специалистов.

Также Александр Лукашенко раскрыл другие детали произошедшего с бортом. Президент Белоруссии выступил на заседании в Овальном зале парламента.

Ольга ФЕДОРОВА

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игорь
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Пилот Аэрбас
Ну и чего тут противоречивого то ? Я сам пилот международных авиалиний, для самолёта 100 километров это не расстояние, у нас скорость на эшелоне 850 -870 км в час, если струйное течение, бывает и под тысячу. Что нам расст 100 км ? Если 850 км час, это 14 км в минуту проходит, следовательно до вашей атомной станции он долетит за 7 минут !! Правильно истребитель подняли. Сейчас даже в Америке после атак на башни близнецы всегда подымают истребитель если на борту пасажирского самолёта бомба или террористы. Сейчас такой порядок почти во всех странах. Чтобы этот самолёт с бомбой не направили куда
ЕСЛИ АГЛ РЕШИЛЗАДЕРЖАТЬ ПРАТАСЕВИЧА ТО НАДО БЫЛО ТАК И СКАЗАТЬ ЧТО РЕШИЛИ ЗАДЕРЖАТЬ ТАК КАК ОН В БЕЛОРУСИ В РОЗАСКЕ ПО СТ .... И ВСЕ . ЗАЧЕМ ПРИДУМОВВЫВАТЬ СКАЗКИ
игорь
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Пилот Аэрбас
Ну и чего тут противоречивого то ? Я сам пилот международных авиалиний, для самолёта 100 километров это не расстояние, у нас скорость на эшелоне 850 -870 км в час, если струйное течение, бывает и под тысячу. Что нам расст 100 км ? Если 850 км час, это 14 км в минуту проходит, следовательно до вашей атомной станции он долетит за 7 минут !! Правильно истребитель подняли. Сейчас даже в Америке после атак на башни близнецы всегда подымают истребитель если на борту пасажирского самолёта бомба или террористы. Сейчас такой порядок почти во всех странах. Чтобы этот самолёт с бомбой не направили куда
бомба или трорист НОВ КАБИНЕ ПИЛОТОВ НЕ БЫЛО ПОСТОРОННИХ
Пилот Аэрбас
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Гость247394
Посмотрел бы спич Лукашенко перед депутатами. Он свято верит в то, что говорит. Обзавидуешься. Сказал, что самолет развернул над АЭС из-за опасности бомбы. На самом деле развернул над Лидой в 104 км от АЭС. До границы с Литвой было 11 км, до аэропорта Вильнюса 70 км. Сказал, что Швейцария (уже не ХАМАС) прислала сообщение о бомбе. Швейцария сказала, что ничего не посылала. Сказал, что решение о посадке принял пилот, в переговорах с диспетчером: Пилот-от кого поступила рекомендация (сесть в Минске). Диспетчер-это наша рекомендация. И много всего другого.
Ну и чего тут противоречивого то ? Я сам пилот международных авиалиний, для самолёта 100 километров это не расстояние, у нас скорость на эшелоне 850 -870 км в час, если струйное течение, бывает и под тысячу. Что нам расст 100 км ? Если 850 км час, это 14 км в минуту проходит, следовательно до вашей атомной станции он долетит за 7 минут !! Правильно истребитель подняли. Сейчас даже в Америке после атак на башни близнецы всегда подымают истребитель если на борту пасажирского самолёта бомба или террористы. Сейчас такой порядок почти во всех странах. Чтобы этот самолёт с бомбой не направили куда
Гость249448
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Гость241057
Ну а почему бы и нет. Запад клепает провокацию одну за другой. После этого вводит санкции. Через ВТО свои интересы пропихивать не получается, так через санкции всё это делает. Я не фанат батьки, но всё же нужно по рукам западникам дать. Вначале конечно провести тщательное расследование, может и спецслужбы РФ помогут, чтобы установить факты этой провокации. А уже потом реально аргументировано счёт выставить.
Наивный. Службы РФ и подкинули Луке эту <цензура> через его же "преданных" помощников-кгбшников, работающих на РФ. . Закопать батьку руками Запада. И дискредитировать его в пыль перед мировым сообществом. Сколько плюшек получит Путин.
Гость247394
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Гость241057
Ну а почему бы и нет. Запад клепает провокацию одну за другой. После этого вводит санкции. Через ВТО свои интересы пропихивать не получается, так через санкции всё это делает. Я не фанат батьки, но всё же нужно по рукам западникам дать. Вначале конечно провести тщательное расследование, может и спецслужбы РФ помогут, чтобы установить факты этой провокации. А уже потом реально аргументировано счёт выставить.
Посмотрел бы спич Лукашенко перед депутатами. Он свято верит в то, что говорит. Обзавидуешься. Сказал, что самолет развернул над АЭС из-за опасности бомбы. На самом деле развернул над Лидой в 104 км от АЭС. До границы с Литвой было 11 км, до аэропорта Вильнюса 70 км. Сказал, что Швейцария (уже не ХАМАС) прислала сообщение о бомбе. Швейцария сказала, что ничего не посылала. Сказал, что решение о посадке принял пилот, в переговорах с диспетчером: Пилот-от кого поступила рекомендация (сесть в Минске). Диспетчер-это наша рекомендация. И много всего другого.
Гость248672
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Гость241057
Ну а почему бы и нет. Запад клепает провокацию одну за другой. После этого вводит санкции. Через ВТО свои интересы пропихивать не получается, так через санкции всё это делает. Я не фанат батьки, но всё же нужно по рукам западникам дать. Вначале конечно провести тщательное расследование, может и спецслужбы РФ помогут, чтобы установить факты этой провокации. А уже потом реально аргументировано счёт выставить.
Швейцария уже сказала, что никакой информации с ее стороны не было. О какой провокации идет речь? Приказали посадить самолет в Минске белорусы. Истребитель приказал поднять в воздух главнокомандующий. Сами все сделали, устроили международный скандал да еще и денег требуют.
Гость248311
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Гость241057
Ну а почему бы и нет. Запад клепает провокацию одну за другой. После этого вводит санкции. Через ВТО свои интересы пропихивать не получается, так через санкции всё это делает. Я не фанат батьки, но всё же нужно по рукам западникам дать. Вначале конечно провести тщательное расследование, может и спецслужбы РФ помогут, чтобы установить факты этой провокации. А уже потом реально аргументировано счёт выставить.
когда нам по рукам то дадите ? санкции чтоли введите а ?
Андрей
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Гость248311
а пенис на воротник он не хочет ?
Если только на твой
Гость247418
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Крыша поехала основательно. Срочно нужен врач.
Гость241057
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Ну а почему бы и нет. Запад клепает провокацию одну за другой. После этого вводит санкции. Через ВТО свои интересы пропихивать не получается, так через санкции всё это делает. Я не фанат батьки, но всё же нужно по рукам западникам дать. Вначале конечно провести тщательное расследование, может и спецслужбы РФ помогут, чтобы установить факты этой провокации. А уже потом реально аргументировано счёт выставить.
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