В "Единой России" разработали новые меры поддержки бизнесменов

В "Единой России" разработали новые меры поддержки бизнесменов
Фото: vk.com/duma
Их включат в программу партии на предстоящих выборах

Представители партии "Единая Россия" разработали новые меры оказания помощи бизнес-структурам. Единороссы отмечают, что бизнесмены отлично разбираются в экономической и управленческой сфере. Многие предприниматели занимаются политикой и готовы предлагать собственные инициативы.

Сейчас представители бизнес-структур занимаются разработкой предложений, которые могут помочь развитию предпринимательства в нашей стране. Инициативы будут включены в программу партии единороссов, которая будет представлена в выборной кампании текущего года.

Эксперты политической силы уже обсудили инициативы бизнесменов на собственной площадке. В партии также сообщили, что на данный момент почти треть претендентов, которые участвуют в праймериз ЕР, являются представителями бизнес-структур.

Так, участник предварительного голосования, глава крестьянского хозяйства Яков Кугубаев выступил с предложением оперативно принять закон о нестационарной торговле для фермеров. За его счет будут снижены цены на сельскохозяйственную продукцию.

В свою очередь, победитель общероссийского состязания "Лидеры России. Политика" Ильнар Гирфанов обратил внимание на то, что в период коронавирусного кризиса представители предпринимательства указывали на слишком забюрократизированную систему получения мер помощи от государства. Политик считает, что в России должен появиться цифровой паспорт бизнесмена, который значительно упростит ситуацию.

Еще одна участница праймериз Марина Блудян заявила, что единороссы отдельно займутся вопросом поддержки малодоходных самозанятых. Речь идет о людях, ежемесячный доход которых составляет не более трех МРОТ.

В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Решетников подчеркнул, что единороссы играют важную роль в подготовке ключевых законодательных инициатив в экономическом секторе. Министр поддержал идеи участников экспертного обсуждения.

Ольга ФЕДОРОВА

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