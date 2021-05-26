В Польше оценили потерю союзника в борьбе с "Северным потока-2"

В Польше оценили потерю союзника в борьбе с "Северным потока-2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
продолжение"Северный поток-2" в обмен на СПГ США: в бундестаге рассказали об уступках Германии
Варшава прислушиваться к доводам американцев не намерена

Отказ Вашингтона от санкций в отношении "Северного потока-2" в Варшаве восприняли с болью. Об этом заявил представитель правящей польской партии "Закон и справедливость" Радослав Фогель.

По его словам, в республике услышали позицию Белого дома, но сами не намерены менять отношение к российскому проекту:

"Мы продолжаем настаивать, что строительство этого газопровода сравнимо с предоставлением в руки России оружия. Газового, энергетического оружия, которое будет использоваться, как уже не раз бывало, для решения политических вопросов",

заявил Фогель в эфире "Польского радио". По его оценке, санкции в отношении "Северного потока-2" более чем уместны, а решение Джо Байдена отказаться от них является явным сигналом о том, что США согласны на то, чтобы газопровод был построен. Тем самым Вашингтон берет на себя отвественность за последствия, которые повлечет за собой эксплуатация "СП-2", предупредил польский политик.

Ранее в США вступили в силу ограничения, связанные с проектом "Северный поток-2", однако от части санкций Белый дом решил отказаться, чтобы не портить отношения с Германией.

На данном этапе строителям осталось проложить менее 5% труб от общего объема. Не готовы пока два участка: в немецких водах – туда отправилась баржа "Фортуна", и в датских. Со вторым могут возникнуть сложности: для "Фортуны" там глубоко, а "Академик Черский" попал в санкционный список США и после этого замедлил ход работ.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Майдан головного мозга
Пожаловаться Ответить
Хохлоблохер О. Пономарь в Твиттере :
1. Трамп НЕ вводил санкции против СП-2
2.Байден НЕ отменял санкции против СП-2

Это песец какой-то.на Украине самая большая плотность -10 дебилов на 1кв м
с дуркаиной ....себя не уважать
Пожаловаться Ответить
Гость241057
Как раз всё наоборот. Завершение строительства и запуск СП-2 лишает ляхов и хохлов этого газового оружия, которым они по сути запугивают постоянно цивилизованную Европу и вымогают с неё постоянно денег для себя, типа на защиту энергетической безопасности Европы от злобной России. При этом продолжая гадить под дверь последней. А её раздражение на эти гадости как раз демонстрируют как агрессию РФ против цивилизованного мира.
Либо Россия достраивает СП-2, прекращает транзит по дуркаинской ГТС и тем самым оставляет гнить незалежную в собственной злобной блевотине, либо Россия оккупирует незалежную и конфискует ГТС, чтобы продолжать качать газ в Европу, Северо-Крымский канал, чтобы восстановить водоснабжение Крыма, и атомные электростанции, чтобы исключить ядерный трындец для себя и той же Европы.
Пилот Аэрбас
Пожаловаться Ответить
Так получается одно оружие уже в руках России есть ? Ведь Северный поток 1, уже давно работает, и у немцев нет никаких претензий по части его работы. Наоборот говорят Россия надёжный поставщик и ни разу немцев не подводила. А вот хохляцеаю часть трубы постоянно лихорадит, то они газ воровать начинают, то их плата за транзит не устраивает. Вот немцы и хотят от этого фактора неопределенности избавиться.
по всему миру ?
Пожаловаться Ответить
Гость248311
а сколько проституток из России по всему миру ?
Украинки, в понимании содержателей подпольных и легальных публичных домов - это дешевые, трудолюбивые и чрезвычайно исполнительные <цензура>.Проститутки – это слишком громко сказано. Покорные, жадные до денег, готовые делать все, что прикажут, готовые лаять по-собачьи и ползать в грязи, готовые даже умереть – они живут, как <цензура>, они ценятся, как <цензура>. Они и есть <цензура>.
по всему миру ?
Пожаловаться Ответить
Гость248311
а сколько проституток из России по всему миру ?
«Наташка», обслужив клиента лучшим образом, поднимет имидж своей страны в глазах иностранца. Еще на одного почитателя Украины станет в мире больше. Навсегда запомнит похотливый любитель платного секса наименование страны, гражданка которой его ублажила.
по всему миру ?
Пожаловаться Ответить
Гость248311
а сколько проституток из России по всему миру ?
В какой бы бордель не зашел скучающий поляк, венгр, немец, турок или серб, он обязательно встретится с прекрасной «Наташей», носительницей языка Тараса Шевченко и Леси Украинки. Понятное дело – поляка или серба «язык» в понимании речи интересует мало. Его интересует техника языка, как органа ротовой полости.
по всему миру ?
Пожаловаться Ответить
Гость248311
а сколько проституток из России по всему миру ?
СТРАНА-БОРДЕЛЬ. В Украине около 80 тысяч женщин занимаются проституцией
Украина остаётся главным европейским направлением для секс-туризма. С точки зрения секс-туризма Украина — самая привлекательная страна Европы со столицей в Харькове.Из официальных данных, опубликованных Международной организацией миграции, следует, что каждая 4-я проститутка Европы родом с Украины.
и они дешевые кстати.
Пожаловаться Ответить
Гость248311
а я ваших проституток где только не видел. везде много.
и они дешевые кстати. как и вся ваша страна
к хахлу пришел иван,хахлушку бросил на диван ,
два часа смотрел хахол с печи,светил ивану от свечи,
теперь у хахла ростут рога от ивана врага.
они туда и едут за плохо-промытыми турецкими пЭнисами.
Пожаловаться Ответить
Гость248311
в турции особенно любят наташ. они туда и едут за плохо-промытыми турецкими пЭнисами.
Хохол застает жену с турком. Достает палку, начинает колотить турка.
Жена за него заступается:
- Hе смей. Это гуманитаpная помощь!
От того что хохлы -пид@р@сы,
Пожаловаться Ответить
Россия -Русь
Хохлух Наталок не только в Турции "любят", но и в борделях Еуропы и на трассах России..Не зря немецкий таблоид написал -"Украина страна проституток".
Вновь попали в скандал с обнаженной фотосессией в мусульманской стране. На этот раз - в Турции.
Отчего хохлухи проститутки?От того что хохлы -пид@р@сы, оказывающие сексуслуги военнослужащим НАТО.
Муж Панас, на Майдане <цензура>
Он по бабам не ходок.
А его супруга Ганна
<цензура>,слаба на передок!
1 2 3 Следующая
новости партнеров

Дотянуться до России: Лукашенко раскрыл истинные мотивы атаки Запада на Белоруссию

Москва является основной целью зарубежных недругов

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей