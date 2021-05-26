Варшава прислушиваться к доводам американцев не намерена

Отказ Вашингтона от санкций в отношении "Северного потока-2" в Варшаве восприняли с болью. Об этом заявил представитель правящей польской партии "Закон и справедливость" Радослав Фогель.

По его словам, в республике услышали позицию Белого дома, но сами не намерены менять отношение к российскому проекту:

"Мы продолжаем настаивать, что строительство этого газопровода сравнимо с предоставлением в руки России оружия. Газового, энергетического оружия, которое будет использоваться, как уже не раз бывало, для решения политических вопросов",

– заявил Фогель в эфире "Польского радио". По его оценке, санкции в отношении "Северного потока-2" более чем уместны, а решение Джо Байдена отказаться от них является явным сигналом о том, что США согласны на то, чтобы газопровод был построен. Тем самым Вашингтон берет на себя отвественность за последствия, которые повлечет за собой эксплуатация "СП-2", предупредил польский политик.

Ранее в США вступили в силу ограничения, связанные с проектом "Северный поток-2", однако от части санкций Белый дом решил отказаться, чтобы не портить отношения с Германией.

На данном этапе строителям осталось проложить менее 5% труб от общего объема. Не готовы пока два участка: в немецких водах – туда отправилась баржа "Фортуна", и в датских. Со вторым могут возникнуть сложности: для "Фортуны" там глубоко, а "Академик Черский" попал в санкционный список США и после этого замедлил ход работ.