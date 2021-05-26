"Посадку обеспечим": Лукашенко пригласил Байдена обсудить Белоруссию в Минске

"Посадку обеспечим": Лукашенко пригласил Байдена обсудить Белоруссию в Минске
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Бацька обещал хозяину Белого дома теплый прием в сопровождении трех истребителей

Президент РФ Владимир Путин принес свои извинения белорусскому коллеге Александру Лукашенко за то, что обсуждал ситуацию в Республике с главой США Джо Байденом.  Об этом бацька рассказал в ходе сегодняшней встречи с депутатами и представителями органов госуправления.

По его словам, американский и российский лидеры уже успели обсудить Белоруссию по телефону, во время которого хозяину Белого дома даже пришлось оправдываться.

"В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал"", – заметил Лукашенко.


Кроме того, Александр Григорьевич высказался по поводу того, что Байден и Путин планируют обсуждать Республику и на июньском саммите в Женеве.

"Хорошо, ну пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать", – сказал бацька под общий хохот в зале.

Он добавил, что они с главой РФ хотя бы "в теме", а вот что там будет говорить руководитель Штатов.
 
"Я за него переживаю, пусть ему хоть карту дадут, чтобы он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь не владеют обстановкой", – считает лидер страны.

Затем Лукашенко и вовсе пригласил Путина и Байдена в Минск, чтобы обсуждать белорусскую проблематику непосредственно на территории Республики и обещал достойно встретить президентов. Он обещал выслушать "все гадости" от главы США, которые напишет ему пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"А может быть рискнет. Мы запросто самолет посадить можем. У нас две полосы, на любую сядет. Истребители поднимем и будем сопровождать от границы Польши со Швейцарией. Три истребителя!" – обещал гостеприимно встретить высоких иностранных гостей Лукашенко под уже гогот собравшихся.

Как напоминает издание URA.RU, первая очная встреча Путина и Байдена запланирована на 16 июня в Женеве. Лидеры стран должны обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, вопросы стратегической стабильности, ситуацию на Украине и в Белоруссии, а также пандемию коронавируса.

Однако Путин и Лукашенко встретятся в Сочи уже 28 мая. Главной темой их беседы будет экономика.

Ранее сегодня бацка сделал ряд заявлений о ситуации с вынужденной посадкой самолета компании Ryanair 23 мая в Минске, в котором находился один из сооснователей телеграм-канала NEXTA и участник боев в Донбассе в нацбатальоне "Азов" (бандгруппа, запрещенная в РФ) Роман Протасевич.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость247418
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Чисто цыганский подход и всё в обход.
Хохлы -дегенераты
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Гость247394
Проверь шапочку из фольги. Следи, чтобы не упала. Иначе пропадешь.
Всегда порожало сходство хохлов с людьми..Сбрей чуб , сними кастрюлю - человек..Пока рот не раскроет.Шла бы ты ,кастрюля фольгированная, на хохлопомойку.
Пилот Аэрбас
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Запад своими действиями все больше и больше толкает Лукашенко к более глубокой интеграции с Россией. учетом того, что положение республики и так можно назвать предбанкротным, последствия минского инцидента вполне могут привести к действительному началу интеграционных процессов в рамках Союзного государства, как экономических, так впоследствии и политических. До сих пор Лукашенко ловко уклонялся от этого ровно столько, сколько лет «сказке» про Союзное государство. Лучшего времени, чтобы обусловить этим российскую экономическую помощь, чем предстоящая на неделе встреча Владимира Путина и Алексан
Виктор Костоправ
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Батька не теряет оптимизма и всё надеется, что Запад сможет, перешагнув, через себя выдать ему охранную индульгенцию лет на ...дцать. Только пустые это хлопоты.
Гость247394
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М
эка змагаров в кастрюльках как колотит от злобы
вас пидоргов всех нужно к ногтю
Проверь шапочку из фольги. Следи, чтобы не упала. Иначе пропадешь.
Гость247394
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М
эка змагаров в кастрюльках как колотит от злобы
вас пидоргов всех нужно к ногтю
Привяжи к голове шапочку из фольги. Пропадешь без нее. Репертуар свой кастрюльный забудешь.
Россия -Русь
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Э воно как змагарьё с хохлопид@расами заерзались.Подгорает у кострюлеголовых пукан..
Респект батьке..Дави эту п@д@ль - змагаров, а нацистскую хохлоп@д@ль будут уничтожать на Донбассе.
М
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Гость248672
Тролль продажный.
эка змагаров в кастрюльках как колотит от злобы
вас пидоргов всех нужно к ногтю
Гость248140
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Тебе твари сипатой точно посадку обеспечат. И белорусы вздохнут спокойно от этой цыганской твари Лукашенки.
Гость248672
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Лукашенко недавно говорил, что покушением на него руководил помощник Байдена. А теперь приглашает Байдена и обеспечит ему посадку. Вопрос: посадку куда? Туда же, куда и российскую девчонку?
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