Захарова объяснила атаку Лондона на "Северный поток-2" русофобией

Захарова объяснила атаку Лондона на "Северный поток-2" русофобией
Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/www.globallookpress.com
Москва ответит адекватно на недружественные действия со стороны британских властей

Призыв Лондона ввести санкции против "Северного потока-2" и "Ямал – Европа" из-за инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске можно объяснить тем, что власти Великобритании заражены русофобией. Подобные атаки со стороны министерства иностранных дел Соединенного Королевства не стали неожиданностью для Москвы.

Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в ходе традиционного своего брифинга. Она отметила, что внешняя политика Британии в последние десятилетия "перестала быть рациональной", а представители дипведомства являются заложниками одержимых русофобией ставленников местного истеблишмента.

По мнению нашего дипломата, антироссийские нападки заглушают голоса тех политиков, которые выступают за прагматичный диалог с Москвой. Захарова напомнила, чем такое поведение может закончиться для Лондона, передает РИА "Новости".

"Любые недружественные действия, направленные против России, неминуемо получают и получат жесткий соразмерный ответ. При этом вся ответственность за последствия для двусторонних связей будет целиком лежать на инициаторах конфронтации", – подчеркнула представитель МИД России.

Напомним, на Западе буквально началась истерия после экстренной посадки лайнера ирландской компании Ryanair 23 мая в Минске после сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось. На борту самолета находился сооснователь оппозиционного телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, и бывшего участника украинского неонацистского батальона "Азов" (запрещен в РФ) Роман Протасевич. Его задержали при проверке документов вместе с подругой – россиянкой Софией Сапегой.

Евросоюз резко раскритиковал действия белорусских властей, запретив республиканским компаниям летать в воздушном пространстве ЕС. Также коллективный Брюссель готовит новые санкции против Минска. А вот глава МИД Британии Доминик Рааб и вовсе за это "пиратство" решил наказать Москву.

Он предложил наложить рестрикции в адрес газопроводов "Северный поток – 2" и "Ямал-Европа", поскольку последний проходит из России в Польшу и Германию через Белоруссию. Англичанину не нравится, что Москва платит за транзит топлива по нему Минску. Каким образом "виновен" "СП-2", представитель Туманного Альбиона толком объяснить не смог, заявив, что случившееся в Минске не могло произойти "без молчаливого согласия Москвы".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость245043
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₴ривна
В 2015 году в СМИ появились сообщения о том, что Екатерина и Александр Винокуровы приобрели просторную квартиру в Москве, предполагая, что "в ближайшие годы семья может стать больше".
Так что в настоящее время дочь, зять и внуки Сергея Лаврова живут в Москве.
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соси фуй хохол...
В твоем хохлоСМИ появилось сообщение? Или из космоса пришло в твои остатки прогнившего мозга? Так что делай, что привык делать - соси фуй.
₴ривна
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Любитель пива
Манька совсем мозги пропила.
Зрадствуй, эхо из кастрюли, Еврокопчик, нехолоп, О донбасские звездюли Раскуябивший свой лоб! Память о великих дедах У свидомых - рудимент, Нет у них теперь Победы! И величья, больше - нет! Есть "достоинство" холопье Вызывающее смех, И фашистское отродье, Презираемее всех, Что придёт, по мненью щирых, И порядок наведёт. А пока они сортиры, Будут чистить у господ...
₴ривна
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Гость238335
Пусть дочке Лаврова расскажет, что она у врагов живет.
В 2015 году в СМИ появились сообщения о том, что Екатерина и Александр Винокуровы приобрели просторную квартиру в Москве, предполагая, что "в ближайшие годы семья может стать больше".
Так что в настоящее время дочь, зять и внуки Сергея Лаврова живут в Москве.
===============
соси фуй хохол...
Россия -Русь
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А что можно еще ожидать от Мелкобритании - дешевой пот@скухи интриганки??Пора бы уже не обращать внимание на сявканье Табаки.
Марии респект!!
Любитель пива
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Манька совсем мозги пропила.
Гость238335
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Пусть дочке Лаврова расскажет, что она у врагов живет.
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