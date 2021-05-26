Донбассу предсказали четыре варианта будущего

Донбассу предсказали четыре варианта будущего
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Регион вспоминает первую авиационную атаку ВВС Украины на донецкий аэропорт имени Прокофьева

Для завершения вооруженного внутриукраинского конфликта в Донбассе, который длится уже семь лет, существует четыре варианта. Возможные способы перечислил известный социолог Евгений Копатько в интервью изданию "Украина.ру".

Одним и таких вариантов эксперт назвал присоединение шахтерского региона к России. Другой предполагает усиление автономного статуса Донбасса. Не исключено и возвращение ДНР и ЛНР в состав Незалежной на условиях особых территорий. Ну, а четвертым вариантом является полная реинтеграция Донбасса.

По его словам, жители края уже требуют ясности для своей судьбы, устав от неопределенности.

"Все, пока мир больше ничего не придумал. Но и ни на шаг не продвинулся. Минский процесс не работал, не работает и работать не будет. Это политический саботаж, растянувшийся на 7 лет", – подчеркнул социолог.

Еще в январе 2019 г. Копатько заявил, что некоторая часть Украины испытывает ненависть по отношению к населению мятежного Донбасса, и именно это чувство заставляет киевский режим настаивать на мире в регионе на неприемлемых для ДНР и ЛНР условиях, напоминает издание "Свободная пресса".

Добавим, сегодня – 26 мая 2014 г. – ровно 7 лет назад в мирный Донецк пришла война. В этот день украинская авиация обстреляла Международный аэропорт имени Прокофьева, а также прилегающие жилые кварталы.

"В тот день погибли десятки ополченцев и мирных жителей. История города разделилась на "до" и "после"..." – написал житель Горловки Алексей Карпушев в своем "Твиттере".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Хохлы -дегенераты
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Юра Лещ
наглая ложь - украинская авиация не убила ни одного мирного жителя при штурме ДАПа - там были убиты и ранены несколько десятков псковских десантников вместе с их командиром - офицером ГРУ Ждановичем, и во время бегства оттуда кадыровцев их "Камаз" по ошибке на Киевском проспекте подбили сепаратисты из отряда изменника Родины Ходаковского
Ау хохлобыдло, так кто с вами воюет ВС России или сепаратисты??..Вы же дегенераты хоть определитесь с кем воюете.
А как укровермахт воюет с Россией, если каждый день пропаг@ндоны Щеня вмерлой хрюкают о том, что Россия готовится к вторжению?
Хохлы -дегенераты
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Юра Лещ
наглая ложь - украинская авиация не убила ни одного мирного жителя при штурме ДАПа - там были убиты и ранены несколько десятков псковских десантников вместе с их командиром - офицером ГРУ Ждановичем, и во время бегства оттуда кадыровцев их "Камаз" по ошибке на Киевском проспекте подбили сепаратисты из отряда изменника Родины Ходаковского
Хохлобыдло,/ а где военнопленные ВС России??Почему при обмене военнопленными Киевский режим возвращает граждан Украины??
Ну да , хохлобыдло, вы уничтожили все ГРУ, ФСБ, целую бригаду бурятской подводной бронетанковой конницы, вырезали три, нет пять дивизий псковских десантников..И еще бы вырезали , но закончилась у хохлопитеков цветная бумага.
ЛДНР
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Юра Лещ
наглая ложь - украинская авиация не убила ни одного мирного жителя при штурме ДАПа - там были убиты и ранены несколько десятков псковских десантников вместе с их командиром - офицером ГРУ Ждановичем, и во время бегства оттуда кадыровцев их "Камаз" по ошибке на Киевском проспекте подбили сепаратисты из отряда изменника Родины Ходаковского
Мы вам задолжали, ​фашистские​ мрази,
За все преступленья на землях Донбасса
Ответите скоро с процентом, с лихвой...
Готовься к расплате, свидомый <цензура>!
Иллюзий не строй, бандерлог, не надейся,
Что мы позабудем Донецк и Одессу,
Шахтерск, Мариуполь и Горловки ад,
За СлАвянск и ПЕски ответишь, нацгад!
За мальчика Ваню, малышку Кристину
Жилище твое будет в пепле, в руинах,
И ты, издыхающей падалью среди них.
Хохлы -дегенераты
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Юра Лещ
Русская земля у русских находится только в одном месте - под их немытыми и не чищенными ногтями....
Хохлобыдло, вас потомков свинопасов и польской прислуги,русские отмыли и грамоте научили..Видимо напросно <цензура> вы , быдло, обратно рветесь в холуи к полякам.
Хохлы -дегенераты
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Юра Лещ
откуда оружие могло взяться у мирного населения Донбасса, если тут нет ни одного арсенала, кроме как Бахмуте, но там сепарский танк подбили и сепаратисты сбежали?
Хохлобыдло откуда оружие у укровермахта??Бврыги из укровермахта исправно торгуют оружием..А после 7 котлов для хохловыблядков , много досталось трофеев ополчению..
Хохлы -дегенераты
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Юра Лещ
не говори так - без конца останешься!!!))))
Хохлобыдло, беги к Зелупе, он тебя наградит орденом -"За взятие защеку".
Хохлы -дегенераты
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Гость244042
Донбасс насильно против воле живущего там народа оторвана от Украини спомощью Россию.Страдание народа полностью лежить ответственность на руководство Россию,котором покрила себе позором перед мировой сообщенностью.Украинской народ их ни когда простить и кара божье настегнуть их.
Больше небыло позора от создания Земли -
Трактористы и шахтеры хохлогвардию е@ли!!
Трусливый укровермахт придумал "российскую ахрессию" чтоб небыло так позорно получать люлей и варится в котлах от ополчения Донбасса.
Бандерасты, <цензура> накуй с Донбасса!
Гость244042
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Донбасс насильно против воле живущего там народа оторвана от Украини спомощью Россию.Страдание народа полностью лежить ответственность на руководство Россию,котором покрила себе позором перед мировой сообщенностью.Украинской народ их ни когда простить и кара божье настегнуть их.
Турок
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Юра Лещ
откуда оружие могло взяться у мирного населения Донбасса, если тут нет ни одного арсенала, кроме как Бахмуте, но там сепарский танк подбили и сепаратисты сбежали?
А кто такой Кравчук? Военный преступник и террорист. Ведь он один из основоположников развала СССР. Странно, что он ещё жив. Хотя пускай живёт. Судить будем чуть позже. Самостийность Украины подходит к концу. Сказка про волка уже всех достала. Скоро кравчушку съест серый волк
Турок
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Юра Лещ
откуда оружие могло взяться у мирного населения Донбасса, если тут нет ни одного арсенала, кроме как Бахмуте, но там сепарский танк подбили и сепаратисты сбежали?
Кто вам сказал, что на Донбассе нет войсковых частей? Открою вам военную тайну, что в Луганской области есть даже государственный патронный завод. Да и много чего. Так что вы народ не разводите.
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