Белорусским самолетам официально запретили летать над Польшей

Варшава всячески поддерживает истерию вокруг Минска

Польские власти приняли решение запретить белорусским бортам заходить в воздушное пространство государства.

Такую информацию обнародовал официальный представитель кабмина Польши Петр Мюллер. Поляк поделился вестями на своей странице в "Твиттер".

Истерика европейских государств разразилась на фоне скандального инцидента с внезапно севшим на белорусской территории бортом Ryanair.

К слову, недавно белорусский лидер Александр Лукашенко потребовал денег от Запада за провокацию с самолетом.

Ольга ФЕДОРОВА

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