И Россия пострадала: AirFrance отменила рейс в Москву из-за скандала с Белоруссией

И Россия пострадала: AirFrance отменила рейс в Москву из-за скандала с Белоруссией
Фото: Florian Gaertner/photothek.de vi/www.globallookpress.com
Пассажиры оказались жертвами политических провокаций

Руководство французского авиаперевозчика AirFrance приняло решение отменить рейс AF1154. Самолет должен был доставить пассажиров из Парижа в российскую столицу. По данным прессы, такая ситуация сложилась из-за того, что у французов не было разрешения на перемещение в нашем воздушном пространстве.

Инцидент оказался продолжением перипетий вокруг Белоруссии. Дело в том, что известный французский авиаперевозчик был вынужден избегать воздушные пути, проложенные над территорией Республики. Таким образом европейцы "мстят" Минску за инцидент с внезапно севшим в белорусской столице самолетом, на борту которого находился местный оппозиционер Роман Протасевич.

В итоге отказавшиеся от полетов над Белоруссией самолеты должны искать обходные пути, используя воздушное пространство других государств. В частности, при выполнении рейса Париж–Москва авиакомпании нужно было получить новое разрешение от российских властей на использование наших воздушных путей. 

Оперативно получить такую санкцию французы не смогли, а лететь над Белоруссией побоялись. В итоге самолет остался стоять в аэропорту отбытия. Этой историей с журналистами издания "Новая газета" поделилась одна из пассажирок злосчастного борта Мишель Синдюкова. Также соответствующую информацию подтвердили в пресс-центре французского авиаперевозчика.

В московском "Шереметьево" от комментариев отказались. Там пояснили, что все вопросы нужно адресовать транспортной компании.

К слову, 26 мая стало известно, что белорусским самолетам официально запретили летать над Польшей. Варшава всячески поддерживает истерию вокруг Минска.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость241057
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Гость 201345
Все о войне мечтаешь, ватный ? Кушай Крым и мечтой о войне . В этом твоя жизнь. Когда ни мозгов ни рук , война за счастье . Беда, никто не нападает на расею , а так мечтается ватникам
Повторюсь. Война была, есть и будет в головах запада. Если сомневаешься, то давай посчитаем сколько мини-войн было за последние 30ть лет, которые фактически были развязаны западом. А вонь в сторону России, это от бессилия.
Гость241057
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Гость 201345
Все о войне мечтаешь, ватный ? Кушай Крым и мечтой о войне . В этом твоя жизнь. Когда ни мозгов ни рук , война за счастье . Беда, никто не нападает на расею , а так мечтается ватникам
Дурак ты. Война в головах твоих западных спонсоров. Бала и к сожалению продолжает там быть. Русские всегда пытались договариваться. А вот запад никогда на уступки не идёт в принципе. Только личная выгода и если повезёт, то кость с барского стола будет брошена в сторону очередной завоёванной колонии. Мало того, они своих же партнёров кидают, когда прижмёт. Их бесит что РФ готова за своих впрягаться, они этого не понимают. Поэтому и придумывают кучу лжи в сторону России.
Гость236584
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Гость 201345
Все о войне мечтаешь, ватный ? Кушай Крым и мечтой о войне . В этом твоя жизнь. Когда ни мозгов ни рук , война за счастье . Беда, никто не нападает на расею , а так мечтается ватникам
Забавно.
Крым у России уже 7 лет. Украина воюет непонятно с кем уже 7 лет.
Пять лет украинцы кричали, что мост не может быть построен. Так у кого нет мозгов? Кому война за счастье?
Гость 201345
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Хохлы -дегенераты
Так что мешает хохлобыдлу напасть на Крым,если ВС России "отвалили"?
Все о войне мечтаешь, ватный ? Кушай Крым и мечтой о войне . В этом твоя жизнь. Когда ни мозгов ни рук , война за счастье . Беда, никто не нападает на расею , а так мечтается ватникам
Хохлы -дегенераты
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Гость234110
" Как только увидели что Россия подтягивает войска, сразу воевать передумали почему-то." Как только увидели увеличение войск НАТО с последующими учениями в прибалтике, так Россия сразу же " смотала удочки ", отвалив от границы Украины. Вот где правда.
Так что мешает хохлобыдлу напасть на Крым,если ВС России "отвалили"?
Гость249658
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Гость234110
" Как только увидели что Россия подтягивает войска, сразу воевать передумали почему-то." Как только увидели увеличение войск НАТО с последующими учениями в прибалтике, так Россия сразу же " смотала удочки ", отвалив от границы Украины. Вот где правда.
А как НАТО в Прибалтике обосралось на учениях читал, пеDрило?
Гость249658
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Гость 201345
Расеянские дурни новое слово выучили . И теперь суют его везде. Что Пу скажет, эти повторяют. Обезьяны.
Хохлозадое пеDрило, сидело бы и молчало. Чмо навозное
Дракон Эдема
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Люди, летевшие с пересадкой через Де Голль, не удивлены от слова совсем. Французская лень, раздолбайство и снобизм очередной раз на всеобщем обозрении.
Гость249451
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Гость247673
Лукашенко думает только о себе Как бы подольше удержаться у власти
ну ты бы конечно думал только о других. Как бы избавиться от своей власти.
Гость249299
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Гость234110
" Как только увидели что Россия подтягивает войска, сразу воевать передумали почему-то." Как только увидели увеличение войск НАТО с последующими учениями в прибалтике, так Россия сразу же " смотала удочки ", отвалив от границы Украины. Вот где правда.
Вообще-то ВСУ начали подтягивать к линии разделения ещё в январе.
И почитай хотя бы, что говорилось в Раде, когда зелёная депутанка написала кому-то известное "пора валить из этой страны".
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