Киев намерен бороться против "Северного потока-2" до первой прокачки газа

Киев намерен бороться против "Северного потока-2" до первой прокачки газа
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
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Власти Незалежной усмотрели большие шансы достроить газопровод после заявления Байдена

Киевский режим будет бороться за остановку "Северного потока-2" до тех пор, пока по российской трубе в Европу не пойдет первый газ. С таким обещанием выступил сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, ничто нельзя считать завершенным, если оно не завершено на 100%, как и ничто не проиграно, пока не закончена игра.


Одновременно министр признал, что у участников "СП-2" после последнего заявления президента США Джо Байдена в отношении российско-немецкого проекта теперь гораздо больше шансов достроить балтийский газопровод.

"Но мое правило в жизни – всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. До тех пор, пока газ не потек по "Северному потоку - 2", мы будем бороться за защиту наших интересов", – сказал пан Кулеба.

Плач новой украинской Ярославны раздался с берегов Днепра после сегодняшнего объяснения президента США Джо Байдена решения Вашингтона отказаться от новых санкций против компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.


Хозяин Белого дома сказал, что газопровод уже почти достроен. Также он считает "контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой" вводить рестрикции в отношении участников проекта.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Майдан головного мозга
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Хохлоблохер О. Пономарь в Твиттере :
1. Трамп НЕ вводил санкции против СП-2
2.Байден НЕ отменял санкции против СП-2

Это песец какой-то.На Украине самая большая плотность -10 дебилов на 1кв м
гость191919
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Украина будет бороться с "Северным потоком-2" до тех пор, пока не закончится газ в украинской ГТС.
Это называется довыёживались !!!! Ну ничего зато трубу теперь можно пилить и сдавать в металлолом !!!!
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Колесо ганьбы и зрады провернулось в очередной раз. На Украине переживают по поводу достройки и грядущего запуска «Северного потока-2», а также встречи Путина и Байдена.
На Донецком направлении боевики куевхунты бегут
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Гость244140
На Донецком направлении боевики 16 батальона 58 бригады под командованием комбрига КАЩЕНКО с позиций в районе н.п ПЕСКИ с применением СПГ обстреляли район н.п. ЛОЗОВОЕ, выпустив ПЯТЬ гранат.
Ведомство сообщили о массовом бегстве украинских военных из Донбасса. Ведомство проинформировало, что за последние две недели 244 человека покинули расположение частей Вооруженных сил Украины.
Наибольшее число дезертиров наблюдалось в элите вооруженных сил — в 36-й бригаде морской пехоты, занимающей позиции на Мариупольском направлении. Ее покинули 44 военнослужащих. Вперёд, хлопцы, до дому, до хаты! )))) Понятно, что жить хочется всем. Но вас, тварей, надо было ещё в 14-м под корень всех извести в назидание потомкам!!!🔱🤡🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🚽🤡
гость
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Xyлеба ты черт рамсы попутал. Кабзда тебе чепушило. Старичок к тебе едет :-)
Гость245259
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Ка они от России отстать не могут ,на всех российских сайтах желчью изливаются ,ни дня о России , и газ им надо ,всю жизнь воровали у России ,жили за счёт России. ,отвяжитесь убийцы ,надоела ваша хапуга бесплатная ,где бы что украсть
Гость244140
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На Донецком направлении боевики 16 батальона 58 бригады под командованием комбрига КАЩЕНКО с позиций в районе н.п ПЕСКИ с применением СПГ обстреляли район н.п. ЛОЗОВОЕ, выпустив ПЯТЬ гранат.
гость
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До первой прокачки газа? Порохоботы раком вставайте, щаз компрессором вам прокачку сделаем, салон прочистим, клапана продуем.
Гость248859
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смотри не разорвись бандэлог на фашисткий крест. от вас как не чиго не зависело так и зависить не может <цензура> что вы были завтсемы и останитесь зависить! один транш не дадут вы что угодно признаете!
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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А требовалка у ЖИДовских мразей и их рабов, хохлоПИГМЕЕВ уже выросла? Требовать у пендосов и ЕС они могут только очередной МИ НЕТ!!! В с р а л о ХОХЛОдурке!
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