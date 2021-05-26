Журналисты определили место встречи Путина и Байдена в Женеве

Журналисты определили место встречи Путина и Байдена в Женеве
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Туристическая сфера Швейцарии с воодушевлением встретила новость о предстоящем саммите лидеров двух сверхдержав

Первая очная встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в женевском отеле InterContinental. Об этом пишет издание Le Temps.

Отмечается, что пока официального подтверждения переговоров именно в этой гостинице нет.

По данным источника газеты, в среду состоялись "первые встречи между женевской протокольной службой и МИД Швейцарии по поводу этого саммита". Кантон, как и 36 лет назад, готовится принять 16 июня президентов "двух самых могущественных стран мира", говорится в публикации. Соответствующим службам придется спать меньше обычного, поскольку "работа обещает быть колоссальной".

Как отмечает "Интерфакс", при попытке бронирования через сайт вышеуказанной гостиницы номера на двоих как с 15 на 16 июня, так и с 16 на 17 июня, появляется следующее сообщение: "Не удалось найти номер на выбранные даты".

Между тем, на портале Booking.com забронировать некоторые категории номеров пока еще можно. Наиболее дешевый номер на двоих – от 184,4 тыс. рублей.

В туристической сфере Женевы с воодушевлением встретили информацию о том, что именно в их городе состоится саммит лидеров РФ и США. Кантон серьезно пострадал из-за пандемии коронавируса. Председатель ассоциации Geneve Tourisme Софи Дюбюи назвала новость о встрече Путина и Байдена отличной "не только для Женевы, но и для всей Швейцарии, которую признают центром мира".

Накануне Москва и Вашингтон подтвердили информацию о том, что главы государств проведут саммит 16 июня в Женеве. Конкретное место переговоров не уточнялось.

Напомним, 19 ноября 1985 года на вилле Fleur d'Eau в женевском пригороде Версуа открылся саммит генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана. Это была первая встреча из серии советско-американских саммитов 1985-1988 годов, положивших начало завершения холодной войны.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость244204
Пожаловаться Ответить
А почему не в Ивановской области например или в Воронеже?
1
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей