Родительница арестованной россиянки надеется на помощь правительства РФ

Мать Софьи Сапеги, Анна Дудич, рассказала журналистам о последних новостях, связанных с ее дочерью.

Накануне женщина обратилась в администрацию президента РФ, попросив его о помощи.

"Надеюсь, что моя просьба или мольба будет услышана. Я очень надеюсь, что российское правительство нас не оставит в сложившейся ситуации. А ситуация на самом деле очень серьезная",

– поделилась Дудич с RT, попросив правительство России разобраться с арестом Сапеги.

Женщина боится, что случившееся сломает судьбу ее 23-летней дочери.

Новую информацию о состоянии наследницы Дудич узнает из средств массовой информации, поскольку адвокат девушки подписал расписку о неразглашении. Сейчас Софья, по словам матери, "максимально держится, насколько это возможно в этих условиях".

Также Анна поддерживает связь с консулом, который на данный момент находится в столице Белоруссии. Вчера дипломаты навещали арестованную россиянку.

Напомним, что Сапега летела в одном самолете с Романом Протасевичем. После экстренного приземления в Минске девушку задержали. Вчера, 25 мая, россиянку арестовали на 2 месяца.

Позже было опубликовано видео ее чистосердечного признания, в котором она заявила, что работала редактором признанного на территории Белоруссии экстремистским телеграм-канала "Черная книга Беларуси".

Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы. Ее подозревают по нескольким уголовным эпизодам, в том числе в "организации массовых беспорядков", "разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни".

Окончательное обвинение россиянке предъявят обвинение в течение 10 дней.