"Ненормальная страна": польский президент нелестно высказался о России

"Ненормальная страна": польский президент нелестно высказался о России
Анджей Дуда. Фото: Jim Loscalzo/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Варшаве активно подогревают мифы о неслыханной "агрессивности" нашей страны

Русофобские настроения захватывают все больше умов в европейском регионе. Одним из основных распространителей хулы на Россию выступает Польша. В этой стране уже несколько лет на всех уровнях обвиняют наше государство во всевозможных грехах. Поляки давно отказались от дипломатического тона в общении с некоторыми неугодными им представителями международной арены. В ход идут неприкрытые оскорбления и безосновательные обвинения.

На этот раз отличился сам главнокомандующий поляков. В стремлении полить грязью нашу страну Анджей Дуда не стал выбирать выражения. По его европейскому мнению, российское государство выходит за рамки адекватности.

"Россия – ненормальная страна, это страна-агрессор", – объявил высокопоставленный поляк.

С таким громким заявлением (одному Дуде ведомо на чем основанном) президент выступил во время своего пребывания в Грузии. Слова главнокомандующего поляков приводит местное издание РАР.

При этом польский президент горит желанием разобраться с нашей страной. Дуда объявил, что будет поднимать "русский вопрос" на сессиях Генассамблеи Организации Объединенных Наций, а также на площадках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Стоит отметить, что это далеко не первое хамское высказывание президента Польши. Буквально в начале текущего месяца он обозвал наше государство "врагом свободы".

К слову, недавно лидер либералов и демократов Владимир Жириновский предложил расширить список недружественных России стран. Известный политик считает нужным включить в него Польшу, Грузию и Украину.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость248175
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От американофилии уже большинство стран и народов вылечилось. Остались только косово и кучка шпрот и пшеков. Уровень интеллекта у тех и у тех понятно какой.
Гость235353
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ПЩЕКИ ТАБАКИ ГНУСНЫЕ ---- ПРОДАЖНЫЕ ТВАРИ - ПРОСТИТУТКА ОНА ЭТА польша ПРО ЕБАЛТОВ ВООБЩЕ МОЛЧУ - ПИНДОСЫ ИХ ПАЧКАМИ ПРИНИМАЕТ В БЕЛОМ ДОМЕ - ТРИ НЕДОпризидента ЕБАЛТОВ - ЧМЫРИ ПОЗОРНЫЕ
Гость248311
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Гость241688
Кого и за что нагнула Россия после 1990 года,ты недоносок,не знающий историю и не любящий Россию
после 1990 нагибали, имели и вертели только Россию
Гость241688
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Николай
Думаю что такие заявления имеют под собой объективные реалии. Если заглянуть на то что предприняла и предпринимает руководство России по отношению к своим соседям начиная с 1990 года, то становится понятно. Есть народ в соседних государствах, который способен и имеет право решать свои проблемы самостоятельно (к стати на основе своих конституций), без московского Папы (Римского). Тут многое что можно сказать ...
Кого и за что нагнула Россия после 1990 года,ты недоносок,не знающий историю и не любящий Россию
Гость241688
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После США,на втором месте должны стоять Пшаки!
Николай
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Думаю что такие заявления имеют под собой объективные реалии. Если заглянуть на то что предприняла и предпринимает руководство России по отношению к своим соседям начиная с 1990 года, то становится понятно. Есть народ в соседних государствах, который способен и имеет право решать свои проблемы самостоятельно (к стати на основе своих конституций), без московского Папы (Римского). Тут многое что можно сказать ...
Гость248226
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знатно поляки $0Sнули у пиндосов)
Гость248311
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Гость238886
Если все "шавки" лают на Россию! Значит Россия идёт правильным курсом! Наша политика и дипломатия на высшем уровне!
выше некуда.
Гость238886
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Если все "шавки" лают на Россию! Значит Россия идёт правильным курсом! Наша политика и дипломатия на высшем уровне!
Гость248311
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и набросились тролли на Польшу. а сами то кто ?
долларовая колония с шайкой бандитов во главе.
правильно польский президент сказал
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