Пентагон отказался признавать Россию врагом США и НАТО

Пентагон отказался признавать Россию врагом США и НАТО
Фото: pixabay.com
Минобороны заокеанской державы применяет другое определение в отношении нашей страны

В Пентагоне не считают Россию врагом США и НАТО. Такое мнение выразил официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.

Подобного термина в Минобороны заокеанской державы в отношении РФ не используют.

"Это не то определение", – заявил он на брифинге, видео которого размещено в "Твиттер".

Эти слова прозвучали в ответ на вопросы журналистов о военных учениях России и Сербии. Один из репортеров при этом назвал нашу страну "врагом", передает телеканал "360".

Маневры двух государств представитель Пентагона прокомментировал коротко.

Он отказался вдаваться в подробности, сославшись на то, что не владеет полной информацией. По его словам "эти две независимые страны" должны сами обсуждать учения и свои двусторонние отношения, цитирует "Свободная пресса".

Совместные российско-сербские учения военных инженеров пройдут на территории балканского государства и продлятся до 11 июня. Наши специалисты проведут консультации коллег и поделятся с  ними опытом, полученным не только в своей стране.

Накануне зарубежные журналисты определили конкретное место встречи Владимира Путина с Джо Байденом 16 июня. Они указали, что саммит лидеров России и США пройдет в отеле Inter Continental Женевы. Дату и город, выбранный для этого исторического события назвали в Кремле. Белый дом подтвердил достигнутую договоренность с российской стороной

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость241057
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Гость248311
да почти 20 лет как в США. возвращаться не собираюсь и паспорт российский "утилизировал"
Я рад за тебя. Ну я так примерно и догадывался. Что почти на волне 90-<цензура> свалил. У РФ по сути три разных этохи - СССР до 90-ого. Ельцинские времена - до 2003 примерно. И эпоха ВВП - по настоящее время. Многие тогда свалили. Я прожил во всех эпохах, есть с чем сравнивать. Успехи и достижения существенные после развала 90-<цензура>. Просто делятся свалившие на две категории. Первые - радуются за успехи РФ и переживают за её будущее. Вторые - ищут в новостях про РФ за что бы зацепиться что бы убедить себя что они сделали правильный выбор когда свалили. Вторые это по сути обычные барыги по сути.
Гость248311
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Гость241057
Как давно пиндосы стали твоей страной? Теперь нализываешь по полной, чтобы косточки подкидывали? Наверное и ботиночки целовал БЛМ-кам, чтобы уже совсем похожим быть? ))
да почти 20 лет как в США. возвращаться не собираюсь и паспорт российский "утилизировал"
Гость244460
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Раскрою страшную тайну, на самом деле, если вы поедете и поживёте в любую из "недружественных стран" (мой собственный опыт), то увидите что никакой конфронтации между этими странами нет. Напряжение создают журналисты , что бы поднять свой рейтинг, и тролли в комментариях, которых очень сильно чем то обидели в жизни, и единственно что они могут сделать это писать гадости, что бы хоть как то компенсировать свою боль и беспомощность.
Гость241057
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Гость248311
Россия не может быть нашим врагом по умолчанию.
чтоб стать нашим врагом нужно быть сильным государством, а в случае с россией - просто хотя бы государством
Как давно пиндосы стали твоей страной? Теперь нализываешь по полной, чтобы косточки подкидывали? Наверное и ботиночки целовал БЛМ-кам, чтобы уже совсем похожим быть? ))
Гость248311
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Россия не может быть нашим врагом по умолчанию.
чтоб стать нашим врагом нужно быть сильным государством, а в случае с россией - просто хотя бы государством
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