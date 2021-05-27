Еще две страны Европы закрыли небо для самолетов из Белоруссии

Старый Свет продолжает истерить

В Европе еще две страны закрыли небо для белорусских самолетов. Запрет на полеты лайнеров из Республики уже вступил в действие.

С ночи, 03:00, 27 мая авиаперевозчики из РБ не смогут двигаться в воздушном пространстве Литвы. Так решили в правительстве одной из стран Прибалтики, пишет "Sputnik Литва" . 

Закрыли свое небо для белорусских самолетов и в Словакии. Это "четкий ответ на недопустимые действия и нарушение правил белорусским режимом", отметил в своем "Твиттер" глава МИД этой страны Иван Корчок.

Тем временем в "Твиттер" главы Европейского совета Шарля Мишеля появилась карта с названием "Европа в действии". На ней показано, как следующие из ЕС самолеты будут двигаться по небу над Белоруссией.

Четко видно большое количество лайнеров в странах, которые граничат с Республикой. А в ее воздушном пространстве совсем пусто, отмечает телеканал "360".

Накануне белорусским самолетам официально запретили находиться в небе над Польшей. Представитель кабмина Петр Мюллер назвал это решение властей государства "элементом реализации санкций".

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

игорь
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о чем и речь
одного поймали - своих миллионы посадили))
а может быть так и хотели чтобы граждане своих царьков никуда не летали))
Гость235353
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ПИНДОСКИЕ ШАФКИ - ШАКАЛЫ - ТАБАКИ --- ЭТИ ЕВРОПЕЙСКИЕ НЕДОСТРАНЫ ---- РОССИИ НАДО КАЗНИТЬ ИХ
Шаман
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"Главное не гнуться под запад!" - вот посыл пропаганды!
Вон КНДР не гнется и как живет! Правда пока не каждому кндр-вцу есть миска риса, но зато Ким в шоколаде.Так и пан картошенко желает быть ПЖ среди пацаков.
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