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В Европе еще две страны закрыли небо для белорусских самолетов. Запрет на полеты лайнеров из Республики уже вступил в действие.
С ночи, 03:00, 27 мая авиаперевозчики из РБ не смогут двигаться в воздушном пространстве Литвы. Так решили в правительстве одной из стран Прибалтики, пишет "Sputnik Литва" .
Закрыли свое небо для белорусских самолетов и в Словакии. Это "четкий ответ на недопустимые действия и нарушение правил белорусским режимом", отметил в своем "Твиттер" глава МИД этой страны Иван Корчок.
Тем временем в "Твиттер" главы Европейского совета Шарля Мишеля появилась карта с названием "Европа в действии". На ней показано, как следующие из ЕС самолеты будут двигаться по небу над Белоруссией.
Четко видно большое количество лайнеров в странах, которые граничат с Республикой. А в ее воздушном пространстве совсем пусто, отмечает телеканал "360".
Накануне белорусским самолетам официально запретили находиться в небе над Польшей. Представитель кабмина Петр Мюллер назвал это решение властей государства "элементом реализации санкций".
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