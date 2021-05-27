"Северный поток-2" в обмен на СПГ США: в бундестаге рассказали об уступках Германии

"Северный поток-2" в обмен на СПГ США: в бундестаге рассказали об уступках Германии
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
продолжениеВашингтон отказался от борьбы против "Северного потока-2" ради сближения с Москвой - СМИ
Немцам придется заплатить за поддержку российского проекта

Берлину придется согласиться на покупку американского сжиженного газа ради спасения "Северного потока-2". Об этом сказал депутат бундестага Армин-Паулус Хампел.

На прошлой неделе Белый дом отказался от части санкций в отношении "Северного потока-2". Американцы прямо указали, что пошли на этот шаг ради хороших отношений с ФРГ. Теперь очередь Германии идти на уступки США, считает немецкий парламентарий.

"Германия должна предложить США некоторые компенсации и уже предложила построить терминал СПГ на своем побережье",

приводит "Прайм" слова депутата бундестага. Он пояснил, что немцы не заинтересованы в СПГ США, поскольку он дороже российского трубопроводного газа, плохо влияет на экологию и требует больших усилий при регазификации и транспортировке. Однако Берлину придется строить терминал и покупать СПГ у США, раз уж Вашингтон прислушался к его доводам по "Северному потоку-2".

Впрочем, Хампел не уверен, что американцы окончательно отказались от борьбы против российского проекта. При этом его коллега, депутат бундестага Вальдемар Гердт полагает, что все дело в твердой позиции Берлина по "Северному потоку-2", от которой немецкие власти не отступали ни на шаг в течение нескольких лет. Тем самым они убедили США, что намерены всегда отстаивать свои интересы, а дальнейшее давление может привести к потере Вашингтоном союзника в Европе, передает РИА "Новости".

Накануне в Польше дали понять, что недовольны решением США отказаться от санкционного давления на сторонников проекта "Северный поток-2". Впрочем, у Варшавы теперь есть другой союзник в этом вопросе: к новым санкциям против российских газопроводов призвали в Лондоне.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость248311
Пожаловаться Ответить
Простаивающий газопровод СП-2 нанесет россии куда больший урон чем недостроенный.
а рулить процессом идет по нему газ или нет будут из Вашингтона
Гость1701
Пожаловаться Ответить
Да что вы вечно на этого Waldemara ссылаетесь... Казахстанский немец с мозгами из СССР (1962-<цензура> года рождения...).
Гость244997
Пожаловаться Ответить
Немцы построят терминал СПГ, и получится назло поленьям.
КЛП
Пожаловаться Ответить
С Лондоном всё понятно - для детей инцеста Россия виновата во всём и всегда, даже если у бабы Хуаниты из Парагвая случился климакс. Лохлов еще проще понять - лишают халявы, а это беда. Ну с прибалтийскими и польскими Табаками тоже просто всё - чисто гавкают за косточку, ничего личного. А караван идёт.
Дупаболь у ляхов и хохлунтиков...)))
Пожаловаться Ответить
Гость248311
наивный. не просто останутся - их будет еще больше
Решение главы Белого дома Джо Байдена не вводить санкции против газопровода «Северный поток — 2» вызвало боль у Польши.
Залечите ,ляхи, дупоболь пиндосовским сжиженным газом.Хохлы вам в помощь
гость191919
Пожаловаться Ответить
Гость248311
наивный. не просто останутся - их будет еще больше
У тебя мрии укрохолуйского быдла. Становись в очередь на распил трубы.
гость
Пожаловаться Ответить
Продам гомика извращенца из пендосии (248311), делает всё! Умеет писать. Мозгов нет. Жрет навоз.
Гость248311
Пожаловаться Ответить
Гость247005
Как только СП-2 заработает в полную силу, у США не останется никаких рычагов давления на Германию, чтобы обязать её покупать их СПГ!!!
наивный. не просто останутся - их будет еще больше
Гость247005
Пожаловаться Ответить
Как только СП-2 заработает в полную силу, у США не останется никаких рычагов давления на Германию, чтобы обязать её покупать их СПГ!!!
1
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей