Новые санкции ЕС против Белоруссии могут затронуть транзит российского газа

Новые санкции ЕС против Белоруссии могут затронуть транзит российского газа
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
О сроках введения мер не сообщается

Европейский союз приступил к обсуждению санкционных мер против Белоруссии. Об этом сообщил сегодня, 27 мая, глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на заседании органа.

Чиновник не стал указывать конкретные сроки введения секторальных мер и сферы охвата. В ходе обсуждения главы МИД европейских государств выдвинули свои предположения, передает РИА "Новости".

"Реализация решения по санкциям уже началась. Механизмы задействованы. Вопросы обсудят в конкретных форматах. Пока что рано говорить об отдельных форматах. Для лидеров государств в любом случае важно, чтобы санкции действовали против режима. Население с гражданским обществом мы как раз хотим поддержать", – заявил Мишель.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель же уточнил, что основные направления секторальных мер против Минска – экспорт калийных удобрений и транзит российского газа.

24 мая лидеры Евросоюза приняли решение о запрете полетов над воздушным пространством Белоруссии. Известно, что ЕС также призвал к срочным санкциям в отношении официального Минска из-за недавнего инцидента с самолетом компании Ryanair, включая как экономические, так и секторальные ограничения. В настоящее время ЕС утверждает санкции на уровне министерств.

Ранее сообщалось, что решение о запрете на полеты белорусских самолетов приняли Литва и Словакия. До этого решение о запрете приняли польские власти. Официальный представитель правительства республики Петр Мюллер заявил на своей странице в "Твиттер", что речь идет об "элементе реализации санкций".


Егор МАЛКОВ

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Гость243366
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Будут значить топить даже не дровами,а котятами.))))
Гость242163
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хотелке
Украинцы - странные люди. Молятся на европейцев, работают на евреев, умирают за американцев и за все это ненавидят русских
Тебе из рашки все видно про украинцев. Примитив, как всегда. Не дано убогим понимать реальность.
Гость248572
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гость
Сдается в аренду очко бандеры 236394, входит все вплоть до бочки 200л. Дупло что надо! Сделано пендосами. Пробу ставить не где! Дешево!
Извращенец все про свое очко. Ходи на сайты гомосеков. Там тебя подберут. Пассивные в дефиците.
в бубен постучи или по кастрюле...
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Шаман
ЕС планомерно лишает Лукашенко валюты: ИТ, авиатранзит, теперь вот газовый сектор, когда дойдут до нефтепереработки - Лукашу совсем поплохеет. Вроде еще есть сектор удобрений, но там большая конкуренция и задавить один источник - очень легко.
- Господи, почему ты дал русским все - нефть, газ, ум, честь, историю, поэтов, ученых, а нам, украинцам, ничего? - Я вам это все давал. - Где? Когда? - Когда вы были русскими!
хотелке
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Гость249909
хотелось бы тоже самое с россией чтоб сделали
Украинцы - странные люди. Молятся на европейцев, работают на евреев, умирают за американцев и за все это ненавидят русских
Гость249914
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Гость248311
я дождусь. обещаю.
Блажен кто верует
гость
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Сдается в аренду очко бандеры 236394, входит все вплоть до бочки 200л. Дупло что надо! Сделано пендосами. Пробу ставить не где! Дешево!
Гость244108
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запретить летать это поддержать население. извращенцы <цензура>.....
Гость248311
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Гость249914
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я дождусь. обещаю.
Гость249914
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Гость249909
хотелось бы тоже самое с россией чтоб сделали
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