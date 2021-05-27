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Внимание международной общественности приковано к ситуации с белорусским
оппозиционером Романом Протасевичем, которого схватили стражи порядка
Республики. Молодого человека подозревают в преступной деятельности, однако его
мать опровергает все обвинения.
Так, спецслужбы Белоруссии считают, что бывший редактор экстремистского телеграм-канала "Нехта" был наемником в печально известном батальоне "Азов" (запрещенная в РФ организация), который орудовал на юго-востоке Украины.
Его мать Наталья утверждает, что это неправда, и молодой человек занимался исключительно журналистской деятельностью. Женщина не отрицает, что ее отпрыск бывал на Украине, однако уверяет, что в боевых действиях он не участвовал. Такой информацией родительница оппозиционера поделилась с изданием "Подъем".
Разумеется, женщина посмотрела видеоролик, на котором Протасевич рассказывает о своем состоянии и объявляет, что уже дает признательные показания. Каким-то образом Наталья смогла определить по кадрам, что ее ребенок подвергается пыткам.
"То, что они выбивают – я просто знаю", – объявила несчастная родительница.
Наталья добавила, что у Романа с самого детства были серьезные проблемы со здоровьем. Женщина убеждена, что ее отпрыск до конца будет держаться и выстоит в условной "схватке" с белорусскими силовиками.
Напомним, на видеоролике сам Протасевич предстал в добром здравии. Молодой человек заявил, что с ним обращаются максимально корректно и опроверг сообщение о том, что его якобы забрали в больницу.
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