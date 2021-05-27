Мать заявила о пытках Протасевича в минском СИЗО

Мать заявила о пытках Протасевича в минском СИЗО
Роман Протасевич. Фото: twitter.com/pr0tez/www.globallookpress.com
Женщина по видео смогла определить, что происходит с ее ребенком

Внимание международной общественности приковано к ситуации с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем, которого схватили стражи порядка Республики. Молодого человека подозревают в преступной деятельности, однако его мать опровергает все обвинения.

Так, спецслужбы Белоруссии считают, что бывший редактор экстремистского телеграм-канала "Нехта" был наемником в печально известном батальоне "Азов" (запрещенная в РФ организация), который орудовал на юго-востоке Украины.

Его мать Наталья утверждает, что это неправда, и молодой человек занимался исключительно журналистской деятельностью. Женщина не отрицает, что ее отпрыск бывал на Украине, однако уверяет, что в боевых действиях он не участвовал. Такой информацией родительница оппозиционера поделилась с изданием "Подъем".

Разумеется, женщина посмотрела видеоролик, на котором Протасевич рассказывает о своем состоянии и объявляет, что уже дает признательные показания. Каким-то образом Наталья смогла определить по кадрам, что ее ребенок подвергается пыткам.

"То, что они выбивают – я просто знаю", – объявила несчастная родительница.

Наталья добавила, что у Романа с самого детства были серьезные проблемы со здоровьем. Женщина убеждена, что ее отпрыск до конца будет держаться и выстоит в условной "схватке" с белорусскими силовиками.

Напомним, на видеоролике сам Протасевич предстал в добром здравии. Молодой человек заявил, что с ним обращаются максимально корректно и опроверг сообщение о том, что его якобы забрали в больницу.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость250494
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игорь
с точки зрения государства те кто убивают за страну Герои
с точки зрения убиенных - они все фашисты
как называть РФ в Сирии? убивают то тоже за государство
у рф одно имя, миротворец!!!
Гость250494
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этот сасунок и без пыток всё раскажет, ну а ты мама спрашевола сыночка что он делал с фашистоми на дамбасе? если надо пусть пытают дебила!👎👎👎
игорь
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Гость235353
ПОВЕСИТЬ ЕГО ЭТОГО УБЛЮДКА НА ПЛОЩАДИ В МИНСКЕ - И ЭТУ ПРОСТИТУТ КУ КУХАРКУ ТОЖЕ ---- УБЛЮДКА ВЫРОСТИЛА МАМАША
а почему все сами не повесились когда в 91 году свою страну СССР все уфашистили?
Гость235353
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ПОВЕСИТЬ ЕГО ЭТОГО УБЛЮДКА НА ПЛОЩАДИ В МИНСКЕ - И ЭТУ ПРОСТИТУТ КУ КУХАРКУ ТОЖЕ ---- УБЛЮДКА ВЫРОСТИЛА МАМАША
Боцман
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Гость228473
Чтож ты врешь. Я читал, что он говорил. Парень был там без оружия, как журналист писал о происходящем и выкладывал в сеть. НЕ ВОЕВАЛ. А врать стыдно и позорно.
Ты и за Данилу Ляшука,позывной Моджахед,,тоже белорус,хорошее что нибудь скажешь? Для незнающих - в составе роты Торнадо ВСУ отметился на Донбассе мародерством,похищениями людей,пытками,изнасилованиями.Беспредел достиг таких размеров,что укрсучвласти вынуждены были арестовать его.
игорь
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Гость249346
Фашист и бандеровец Белецкий в интервью украинским СМИ сказал, что Протасевич воевал вместе с ним в Донбассе. Так что кол в задницу этому предателю, как в старину делали.
с точки зрения государства те кто убивают за страну Герои
с точки зрения убиенных - они все фашисты
как называть РФ в Сирии? убивают то тоже за государство
Гость240759
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Гость248334
Что старая курица, пытаешься сыночка фашиста отмазать. Чувствуется у этого сидельца вся семейка долбанутая, теперь неудивительно откуда он такой.
Если бы ты обозвал мать кавказского парня старой курицей, то тебя бы нашли и за такое оскорбление убили.
Гость239853
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Гость241057
Вот сразу видно, что человек не знает что такое избить или быть избитым. Судя по тому как он говорит на камеру, никто его не избивал. Можешь спросить об этом травматологов. Они тебе подробно объяснят как человек общается когда его хорошо помнут. Даже если мутузят так, чтобы не осталось следов. Без разницы.
А ты откуда знаешь как бьют? Тоже из этого выводка полусумасшедших подростков, которые навешивают ярлыки мимоходом на пацана.
Гость237498
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гость
ребенок фашист, гитлерюгант получается, кончайте этого «журналиста», кого ж ты вырастила, мать
Сопля в насморке. Сначала прочитай про фашистов и гитлерюгенд, а потом пиши. Совсем мозгов нет.
Гость229257
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Гость248226
зачем его бить? он сам поет - все рассказывает)
Медицинская литература пишет почему садисты бьют. Просвещайся.
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