В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об извинениях Путина

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об извинениях Путина
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Москве пояснили, что российский лидер действовал из соображений политкорректности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин после телефонного разговора с главой Белого дома Джо Байденом действительно проинформировал белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что в ходе переговоров поднимался вопрос о событиях в Белоруссии. Но это не было извинением, подчеркнули в Кремле.

По словам Пескова, среди глав государств обычно не принято обсуждать лидеров третьих стран. Поэтому Путин проявил политкорректность и поставил Лукашенко в известность о разговоре с Байденом.

" Но это не стоит воспринимать непосредственно как извинения",

приводит РИА "Новости" слова Пескова. Представитель Кремля отметил, что Путин постоянно информирует Лукашенко, когда переговоры с третьими лицами затрагивают Беларусь, в отношениях двух лидеров это обычная практика.

Накануне Лукашенко, комментируя информацию, что на российско-американском саммите в Женеве может пойти речь о Белоруссии и ее лидере, сказал: "Пусть поговорят". При этом он отметил, что ранее Путин уже обсуждал белорусский вопрос с Байденом, а потом звонил в Минск и извинялся за то, что не спросил на это разрешения.

Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии проведут двустороннюю встречу в РФ в пятницу, 28 мая. В перечне запланированных тем – ситуация с бортом Ryanair. В среду, 26 мая, Лукашенко публично выступил и раскрыл детали операции, однако западные расследователи указали на нестыковки в этой истории.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость249346
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Ситуацию с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске спровоцировали западные спецслужбы, заявил в комментарии для "360" депутат бундестага Вальдемар Гердт.
По его мнению, эта "многоходовая операция" позволила найти повод запретить белорусским самолетам летать над территорией Евросоюза.
Комментарии излишни. Так что пусть заткнутся все и везде "обвинители" Белоруссии.
Гость247461
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Путин извинялся за то, что не спросил у Лукашенко разрешения. Песков осмелился сказать, что это не извинения. Л. наврал даже про Путина.
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