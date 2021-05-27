"Троянский конь России" разрушит Евросоюз - эксперт

"Троянский конь России" разрушит Евросоюз - эксперт
Фото: Giannis Panagopoulos via www.ima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Болгария не допустит вступления балканской страны в ЕС

Северная Македония дестабилизирует Евросоюз, если войдет в состав объединения. Такую точку зрения высказал эксперт из Софии Кирилл Топалов.

По его словам, Болгария сделает все, чтобы не допустить вступления этой балканской страны в ЕС. И мечтам Скопье объединиться с Брюсселем не дано сбыться.

В Евросоюзе отлично понимают: в Северной Македонии не проведено ни одной реформы. Управление там по-прежнему строится на "тоталитарно-коммунистической модели". Страна осталась одной из "наименее реформированных республик бывшей Югославии", добавил аналитик.

Стоит ЕС оказать давление на Болгарию в этом вопросе, это станет катастрофой. Будет нарушена стабильность на Балканах, отметил профессор. 

Он считает, что в таком виде, как есть, нереформированная, эта страна не должна вступать в Евросоюз. Иначе она станет "троянским конем России" и всех, кто хочет его разрушить. 

Но и в том случае, если власти Северной Македонии резко изменят свою политику в отношении Болгарии, ничего хорошего ждать не приходится. Граждане республики не готовы к такому, заявил Топалов.

Это стало ясно после разговора с членами Совместной комиссии по вопросам образования, призванной сгладить противоречия между Скопье и Софией. Македонцы не собираются менять свое отношение к болгарам, пояснил эксперт.

Он допустил, что ведущие политики и правящей партии РСМ, и оппозиционной  желают вступления страны в ЕС. Они осознают, что республика "погрязла в коррупции", а в объедингении это будут хоть "до некоторой степени", но контролировать, заключил аналитик в интервью Болгарскому национальному радио.

Ранее уже звучали высказывания о том, что Россия начнет развал Европы с Балкан. Москва делает все, чтобы вызвать хаос и раскол на этой территории, заявил спецпредставитель Вашингтона по балканскому региону Мэтью Палмер.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

лет через 10-15 не будет точно
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Гость248311
это врятли. а вот россии в нынешнем виде лет через 10-15 не будет точно
В последний год правления Порошенко , власть заявляла, что население Украины 42 мил, но по потреблению хлеба и количеству заключенных договоров (семейный терапевт) украинцев около 27 мил. Сколько их останется после пандемии? Медицины у них фактически НЕТ.
пан и холопы
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Гость248311
это врятли. а вот россии в нынешнем виде лет через 10-15 не будет точно
— По инициативе Жоржа псаковича Бидонова будет создана новая организация — аналог "Большой семерки". — В неё будут входить Украина, Грузия, Польша, Латвия, Литва и Эстония. — Называться она будет "Мелкие шестёрки"
Гость241057
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Гость248311
это врятли. а вот россии в нынешнем виде лет через 10-15 не будет точно
Тысячу лет Россию хоронят, да всё ни как похоронить не могут. Единственными умными были татаро-монголы. Они её не хоронили и не завоёвывали, только дань собирали и косвенно помогали храмы строить. И опять же, было это до того момента. пока не решили осесть и начать командовать русичами и порядки свои навязывать ))).
Бармалей
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Украину примите в ЕС и процесс сократится до нескольких месяцев
К
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Хохлов В ЕС примите и процесс сократится до нескольких месяцев !
Гость248311
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Гость244997
EC в нынешнем виде, осталось существовать лет 6-7 максимум.
это врятли. а вот россии в нынешнем виде лет через 10-15 не будет точно
Гость244997
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EC в нынешнем виде, осталось существовать лет 6-7 максимум.
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