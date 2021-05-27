Болгария не допустит вступления балканской страны в ЕС

Северная Македония дестабилизирует Евросоюз, если войдет в состав объединения. Такую точку зрения высказал эксперт из Софии Кирилл Топалов.

По его словам, Болгария сделает все, чтобы не допустить вступления этой балканской страны в ЕС. И мечтам Скопье объединиться с Брюсселем не дано сбыться.

В Евросоюзе отлично понимают: в Северной Македонии не проведено ни одной реформы. Управление там по-прежнему строится на "тоталитарно-коммунистической модели". Страна осталась одной из "наименее реформированных республик бывшей Югославии", добавил аналитик.

Стоит ЕС оказать давление на Болгарию в этом вопросе, это станет катастрофой. Будет нарушена стабильность на Балканах, отметил профессор.

Он считает, что в таком виде, как есть, нереформированная, эта страна не должна вступать в Евросоюз. Иначе она станет "троянским конем России" и всех, кто хочет его разрушить.



Но и в том случае, если власти Северной Македонии резко изменят свою политику в отношении Болгарии, ничего хорошего ждать не приходится. Граждане республики не готовы к такому, заявил Топалов.

Это стало ясно после разговора с членами Совместной комиссии по вопросам образования, призванной сгладить противоречия между Скопье и Софией. Македонцы не собираются менять свое отношение к болгарам, пояснил эксперт.

Он допустил, что ведущие политики и правящей партии РСМ, и оппозиционной желают вступления страны в ЕС. Они осознают, что республика "погрязла в коррупции", а в объедингении это будут хоть "до некоторой степени", но контролировать, заключил аналитик в интервью Болгарскому национальному радио.

Ранее уже звучали высказывания о том, что Россия начнет развал Европы с Балкан. Москва делает все, чтобы вызвать хаос и раскол на этой территории, заявил спецпредставитель Вашингтона по балканскому региону Мэтью Палмер.