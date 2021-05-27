Кравчук подобрал альтернативу Минску в переговорах по Донбассу

Кравчук подобрал альтернативу Минску в переговорах по Донбассу
Леонид Кравчук. Фото: x99/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеЛавров указал Кравчуку его место в минских переговорах по Донбассу
Первый президент Украины предложил остановить выбор на Европе

Переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе можно устроить в Швейцарии или Финляндии. Соответствующее мнение выразил глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, заявивший о том, что Белоруссия превратилась в "площадку для диктатуры и войны".

По мнению первого президента Украины, белорусская столица сегодня является "эталоном диктатуры". Таким образом Кравчук сослался на недавнее задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича. Именно по этой причине, уверен политик, установление мира в Донбассе нужно проводить в ином государстве.

Глава делегации Незалежной предложил сделать выбор между Швейцарией и Финляндией, выразив уверенность, что указанные страны идут по "пути демократии". Однако решение о месте должны принимать РФ, Украина и ОБСЕ.

Экс-глава Незалежной уточнил, что стороны должны принять общее согласованное решение на обсуждении вопроса в нейтральной стране, о чем заявил в интервью "Газете.ру".

Постпред также добавил, что недавняя ситуация в Белоруссии после экстренной посадки рейса Ryanair может негативно отразиться на Донбассе.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал Кравчука за слова о "российской агрессии" и обещание "наказать" Кремль, заявив, что из-за преклонного возраста политик не отдает себе отчет в сделанных заявлениях. По мнению бывшего главы кабмина, к словам первого президента не стоит относиться серьезно.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Россия -Русь
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Хохлогабон защищает своих граждан, прекратив авиасообщение с Беларусью – МИД Хохлогабона.

Напоминаю, это тот самый Хохлогабон, который дважды сбивал гражданские самолеты.
Гость248648
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Руководитель идеологического отдела коммунистической партии украины что-то там подобрал. Хохлы, эти визжащие и бьющиеся в истерике при слове "коммунизм" психопаты почему-то не хотят это чучело люстрировать и отправлять к таксидермисту.
Гость244997
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Командировочные в евро хочет.
Гость244868
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Старому пердуну на печке сидеть, а не по заграницам шлындаться. Похоже, новая шаболда не хочут в Минск, им теперь в Швейцарию желательно.
Гость242361
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Отправьте к нему Петрова и Боширова. Пусть покажут ему шпили.
Гость248962
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памперсы бы лучше себе подбирал - воняет
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость248334
Господи, старый хрен угомонись, ты уже столько накосячил что долго еще вспоминать будут. Все в политику лезет бандера старый.
Этот старый и дряхлый сумасшедший безумный бандерлог Леонид Кравчук, лучший друг Бидона, Альцгеймера и Парктинсона, пусть выбирает между Донецком и Макеевкой место для переговоров. Мы его тут, в ДНР, и ПОВЕСИМ!
Гость248334
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Господи, старый хрен угомонись, ты уже столько накосячил что долго еще вспоминать будут. Все в политику лезет бандера старый.
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