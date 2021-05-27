Австрия отказалась стать колонией США

Австрия отказалась стать колонией США
Фото: Martin Juen via www.imago-images/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Попасть в подчинение другой крупной державы Вена также не хочет

Европейцы должны иметь гордость и вести собственную политику на мировой арене, а не быть в подчинении какой-либо сильной державы. Об этом заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен в четверг, 27 мая.

По его словам, сейчас все идет к тому, что через 10-20 лет в мире будет несколько сильных игроков. В их числе теоретически мог бы оказаться и Евросоюз, но есть проблема – членам ЕС не хватает согласованности действий в плане обороны и внешней политики.

В связи с этим президент Австрии призвал европейцев усиливать координацию.

"Я не хочу, чтобы мы становились колонией США, или Китая, или России, или кого-либо еще",

подчеркнул политик. Политик в ходе встречи в Вене с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Ван дер Беллен отметил, что до 1959 г. сам был гражданином Эстонии, потому что его предки бежали из России после революции 1917 года. Но потом им пришлось покинуть и прибалтийскую республику, потому что туда "постучался Сталин".

Ранее в МИД Австрии заявили, что отношения РФ и ЕС находятся на низком уровне, потому что Москва в них не заинтересована. Эти слова опровергла представитель МИД РФ Мария Захарова.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость243366
Пожаловаться Ответить
Да ладно!Ухам своим не верю!)))Неужели ещё осталось самолюбие в еврипедии.)))
Гость242163
Пожаловаться Ответить
Заголовок - полная чушь. Автор, загляни в Википедию, может стыдно станет. Утро, у вас есть главный редактор. Как он пропускает такое.
Гость242437
Пожаловаться Ответить
Гость241057
Скоро к вас заскочат послы дяди Сэма и объяснят кто вы и что вы. До развала СССР вы были одна команда по борьбе с красной чумой. Командовали пиндосы в этой теме и вам это нравилось. СССР закончился, а пиндосы остались. При этом их теперь будет очень сложно отучить от использования вас как колонии.
СССР закончился, а оболваненные за годы советской власти остались и пустили на свет такое же потомство. Хвастливое, болтливое, тупое и глупое.
Гость242017
Пожаловаться Ответить
Гость249906
Кто то не в теме или в маразме ! Сталин умер в 1953 году ! В 1940 эстония вошла в очередной раз в состав россии ! Пока в европе американские войска , она окупирована америкой ! О чём тут речь ?
О твоей неадекватности.
Гость248311
Пожаловаться Ответить
Гость241057
Скоро к вас заскочат послы дяди Сэма и объяснят кто вы и что вы. До развала СССР вы были одна команда по борьбе с красной чумой. Командовали пиндосы в этой теме и вам это нравилось. СССР закончился, а пиндосы остались. При этом их теперь будет очень сложно отучить от использования вас как колонии.
вас так же. имеют как хотят
Гость249906
Пожаловаться Ответить
Кто то не в теме или в маразме ! Сталин умер в 1953 году ! В 1940 эстония вошла в очередной раз в состав россии ! Пока в европе американские войска , она окупирована америкой ! О чём тут речь ?
Гость241057
Пожаловаться Ответить
Скоро к вас заскочат послы дяди Сэма и объяснят кто вы и что вы. До развала СССР вы были одна команда по борьбе с красной чумой. Командовали пиндосы в этой теме и вам это нравилось. СССР закончился, а пиндосы остались. При этом их теперь будет очень сложно отучить от использования вас как колонии.
1
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей