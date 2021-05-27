Швейцария подловила Белоруссию на неточности про сообщение о бомбе на борту Ryanair

Швейцария подловила Белоруссию на неточности про сообщение о бомбе на борту Ryanair
Фото: Rüdiger Wölk via www.imago-image/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Берн выразил готовность помочь европейским странам в расследовании случившегося

Интернет-провайдер Швейцарии Proton Technologies AG выяснил, что сообщение о бомбе на борту Ryanair было отправлено уже после того, как воздушное судно сделало разворот в сторону Минска.  

"Мы не располагаем достоверными доказательствами того, что утверждения Белоруссии соответствуют действительности", 

– говорится в официальном сообщении. 

Однако Швейцария выразила готовность помочь Европе и принять участие в расследовании произошедшего после получения соответствующего юридического запроса, пишет Reuters. 

Ранее американские эксперты обнаружили подтасовку фактов в истории с самолетом Ryanair, озвученной Александром Лукашенко. Так, журналисты тоже заметили, что письмо о минировании было получено спустя 24 минуты после того, как экипажу было рекомендовано совершить экстренную посадку. 

Но и это еще не все. Так, в письме от 23 мая говорится о необходимости прекратить обстрелы сектора Газа и требуется, чтобы Евросоюз отказался от поддержки Израиля. Однако с 21 мая в регионе действовало перемирие. 

Также, по словам Лукашенко, аналогичные письма получили аэропорты Вильнюса и Афин. Но в Греции о сообщении слышат впервые, а в Литве сообщили, что e-mail пришел на почту госпредприятия "Литовские аэропорты". 

В итоге авторы расследования пришли к выводу, что белорусский президент провернул всю эту спецоперацию, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

игорь
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Пилот Аэрбас
Вот этим и должно занятия международное следствие, с какого IP адреса пришло письмо, кто принял решение сажать в Минске, не было ли принуждения со стороны диспетчера. И вот только по результатам следствия надо принимать решение о наказании. Так делают цивилизованные люди. А вот дикие обезьяны не проводят никакого следствия и сразу назначают виновных !!! Европейские страны, это стадо, диких, не цивилизованных обезьян, для которого нет понятия, следствие, закон, правосудие !!!
так РФ тоже европейская страна и тоже значит - вторя тебе - обезьяна
и ты ПРАВ))
Пилот Аэрбас
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Гость242163
Что же ты не читал, как Лукашенко проболтался. Он сказал депутатам, что на борту был террорист, другие страны об этом знали(!). Поэтому он приказал посадить самолет в Минске. Редактора телеграмма без суда и следствия обозвал террористом. Сказал, что он собирался устроить "кровавый мятеж". Плюс могла начаться мировая война. Невменяемые возбудились и тут же начали бурно обсуждать белорусского злодей, кровавого мятежника, виновника возможной мировой войны.
Вот этим и должно занятия международное следствие, с какого IP адреса пришло письмо, кто принял решение сажать в Минске, не было ли принуждения со стороны диспетчера. И вот только по результатам следствия надо принимать решение о наказании. Так делают цивилизованные люди. А вот дикие обезьяны не проводят никакого следствия и сразу назначают виновных !!! Европейские страны, это стадо, диких, не цивилизованных обезьян, для которого нет понятия, следствие, закон, правосудие !!!
Гость242437
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Не подловила, а поймала на вранье. Смелости не хватило на нормальный заголовок.
Гость248738
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Гость241057
Насколько же мир стал наивен.... Банальный слив отработанного материала для подготовки новых игроков. При этом сыграли на фобиях Лукашенко. Он и клюнул. Но суть остаётся неизменна. Режиссёры всего этого не в Минске, а там где сейчас т.н. оппозиция флагами машет и требует всё новых санкций против своей страны. Думаю что он как в случае с бойцами под Минском, опять решил с нашими спецслужбами не советоваться.
Дятел настучал по голове. Режиссеры на Западе. Он посоветовался сам с собой, наговорил три бочки арестантов. Посмотри сегодня на Коммерсанте. Вдруг поумнеешь.
Гость241057
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Гость240759
Успокойся с Навальным. С остальным разбирается ИКАО. "Швейцария подловила на неточности". Камеди Клаб обзавидуется от такого заголовка Утра. . По-русски - "поймала на вранье". А точнее - не посылала никакого письма.
Насколько же мир стал наивен.... Банальный слив отработанного материала для подготовки новых игроков. При этом сыграли на фобиях Лукашенко. Он и клюнул. Но суть остаётся неизменна. Режиссёры всего этого не в Минске, а там где сейчас т.н. оппозиция флагами машет и требует всё новых санкций против своей страны. Думаю что он как в случае с бойцами под Минском, опять решил с нашими спецслужбами не советоваться.
Гость242163
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Гость241057
Мальчика слили как Овального. Как говорится этот игрок ушёл на скамейку запасных. Пройдёт время, выйдет и его опять на крючок западники посадят.
Что же ты не читал, как Лукашенко проболтался. Он сказал депутатам, что на борту был террорист, другие страны об этом знали(!). Поэтому он приказал посадить самолет в Минске. Редактора телеграмма без суда и следствия обозвал террористом. Сказал, что он собирался устроить "кровавый мятеж". Плюс могла начаться мировая война. Невменяемые возбудились и тут же начали бурно обсуждать белорусского злодей, кровавого мятежника, виновника возможной мировой войны.
Гость240759
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Гость241057
Я абсолютно не отметаю возможность того, что всё было подстроено. Вопрос кем. Также я очень сильно сомневаюсь, что спецслужбы батьки настолько тупые что начали действовать раньше чем почтовое сообщение легло на сервер. Естественно, что даты и время в логах серверов можно подкорректировать с обоих сторон, но тут есть ещё другие действия, которые проводились со стороны Белоруссии. А именно звонки в аэропорты и связь с лайнером. Требуется нормальное расследование чтобы установить кто был инициатором этого этого. Причём всё прям как под копирку с Овальным.
Успокойся с Навальным. С остальным разбирается ИКАО. "Швейцария подловила на неточности". Камеди Клаб обзавидуется от такого заголовка Утра. . По-русски - "поймала на вранье". А точнее - не посылала никакого письма.
Гость241057
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Мальчика слили как Овального. Как говорится этот игрок ушёл на скамейку запасных. Пройдёт время, выйдет и его опять на крючок западники посадят.
Гость241057
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Гость235938
Что-то я проплаченных не вижу, которые за батьку были. Это не враньё, это всего лишь очередная мелкая неточность.
Я абсолютно не отметаю возможность того, что всё было подстроено. Вопрос кем. Также я очень сильно сомневаюсь, что спецслужбы батьки настолько тупые что начали действовать раньше чем почтовое сообщение легло на сервер. Естественно, что даты и время в логах серверов можно подкорректировать с обоих сторон, но тут есть ещё другие действия, которые проводились со стороны Белоруссии. А именно звонки в аэропорты и связь с лайнером. Требуется нормальное расследование чтобы установить кто был инициатором этого этого. Причём всё прям как под копирку с Овальным.
Гость241057
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Гость235938
Что-то я проплаченных не вижу, которые за батьку были. Это не враньё, это всего лишь очередная мелкая неточность.
А с четы ты взял что тут много проплаченных. По себе судишь.
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