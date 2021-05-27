Пример "нормальности" по-польски: Захарова припомнила Дуде убитых в Ираке

Пример "нормальности" по-польски: Захарова припомнила Дуде убитых в Ираке
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Слова официальной Варшавы не остались без внимания

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила польскому президенту Анджею Дуде, который накануне заявил о "ненормальности" России, не забыв в очередной раз обвинить неугодную ему Москву в агрессии. 

В ответ дипломат решила привести пример "нормальности" в понимании Варшавы. 

Захарова опубликовала в своем "Фейсбуке" пост, в котором напомнила, что в период конфликта в Ираке страна была поделена на четыре военные зоны, одна из которых была отдана под командование поляков. Изначально контингент войск насчитывал около 1700 солдат, в последствии он был увеличен до 2400. 

Однако, как оказалось, "нормальная" Польша убивала не только солдат противника, но и своих товарищей по оружию. Например, в 2004 году в районе города Эс-Сувайра из-за взрыва в перевозившем взрывчатку транспортном средстве польского контингента погибли шесть военных оккупационных войск. Трое погибших были из инженерного подразделения Словакии, еще двое – из Польши и один человек из Латвии. 

"Сколько убито мирных иракцев не посчитали до сих пор. Правозащитные организации полагают, что сотни тысяч. А сколько из них убили польские солдаты из "нормальной" страны?"

– поинтересовалась Захарова. 

Напомним, что во время своего визита в Грузию польский президент также заявил о намерении "разобраться" с Россией. Дуда пообещал, что поднимет вопрос на сессиях Генассамблеи ООН, а также на площадках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость243366
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Дудака в тотже ящик под Смоленском.)
Гость245259
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Поляки и англосаксы номер один в мире - провокаторы ,все войны от них !!!
М
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Гость241057
Надо вспомнить ещё походы лахов на Киев и Москву. А то бедные они, несчастные. Волки в овечьих шкурах.
ну вы и хватили-волки,гиены вот их определение
Гость235353
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ПЩЕКИ ЕСТЬ ПЩЕКИ ПЕРЕД СВОИМ ХОЗЯЕВАМИ ВЫПЕНДРЫВАЮТСЯ - МОЛ МЫ КРУТЫЕ ЯЙЦА - ГИЕНА ЕВРОПЫ ЭТИ ПЩЕКИ - ЧМОШНАЯ НАЦИЯ
Гость248650
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Отвечать нужно более жестко и желательно с действиями!!! Хвати миндаль сыпать
Гость241057
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Надо вспомнить ещё походы лахов на Киев и Москву. А то бедные они, несчастные. Волки в овечьих шкурах.
гиена в Европе
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Поляк в Германии решил зайти в дешёвый супермаркет. Зашёл , купил, что хотел, выходит, а навстречу ему директор супермаркета с букетом цветов несётся. Поляк ( удивлённо):
— Скажите, эти цветы мне, потому что я у вас миллионный покупатель?
Директор:
— Нет, Вы — первый поляк, который у нас ничего не украл!!
Гость алекс
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Куда пшека не целуй - везде ж...
Гость241057
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Молодец Мария. А то уже реально перебор. Вопрос кто же на самом деле тиран и агрессор нужно почаще поднимать. Европейцы не позволяют себе и другим помнить о своих страшных грехах. У них всегда виноват кто-то другой. Зато всегда готовы все силы бросить на разбор грехов у других.
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