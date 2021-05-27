Слова официальной Варшавы не остались без внимания

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила польскому президенту Анджею Дуде, который накануне заявил о "ненормальности" России, не забыв в очередной раз обвинить неугодную ему Москву в агрессии.

В ответ дипломат решила привести пример "нормальности" в понимании Варшавы.

Захарова опубликовала в своем "Фейсбуке" пост, в котором напомнила, что в период конфликта в Ираке страна была поделена на четыре военные зоны, одна из которых была отдана под командование поляков. Изначально контингент войск насчитывал около 1700 солдат, в последствии он был увеличен до 2400.

Однако, как оказалось, "нормальная" Польша убивала не только солдат противника, но и своих товарищей по оружию. Например, в 2004 году в районе города Эс-Сувайра из-за взрыва в перевозившем взрывчатку транспортном средстве польского контингента погибли шесть военных оккупационных войск. Трое погибших были из инженерного подразделения Словакии, еще двое – из Польши и один человек из Латвии.

"Сколько убито мирных иракцев не посчитали до сих пор. Правозащитные организации полагают, что сотни тысяч. А сколько из них убили польские солдаты из "нормальной" страны?"

– поинтересовалась Захарова.

Напомним, что во время своего визита в Грузию польский президент также заявил о намерении "разобраться" с Россией. Дуда пообещал, что поднимет вопрос на сессиях Генассамблеи ООН, а также на площадках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.