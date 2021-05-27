Норвегия разрешила США подобраться поближе к России вне рамок НАТО

Норвегия разрешила США подобраться поближе к России вне рамок НАТО
Фото: US Joint Staff/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Американским военным позволили вести себя в Королевстве, как у себя дома

Власти Норвегии выдали официальное разрешение на размещение на своей территории баз Пентагона у границ России на особых условиях, т.е. вне рамок НАТО. Об этом сообщает сегодня местное издание Aftenposten.

Осло и Вашингтон подписали договор, согласно которому Штаты получают право строить на норвежских базах собственные здания, в которые ни у кого не будет доступа, кроме пентагоновцев. Американцы смогут доставлять собственное оборудование, которое норвежская сторона не всегда праве проверить.

Кроме того, Осло предоставляет возможность военным и гражданам США беспрепятственно въезжать и выезжать из Королевства. Также американцам позволено вести самостоятельный полицейский надзор за своими солдатами и гражданскими сотрудниками, даже если те совершат преступление в неслужебное время и за пределами баз, передает агентство Regnum.

Отмечается, что соглашение подписано на 10 лет, и оно позволит американцам вести себя в Норвегии, как у себя дома.

Однако Осло прописало в документе ряд запретов. Так, Вашингтон не сможет размещать в Королевстве свое ядерное оружие, кассетные боеприпасы и наземные мины. Одновременно Пентагону предоставили места на аэродромах почти по всей стране с полным своим "обмундированием" – самолетами, вооружением, транспортом и топливом.

Напомним, еще в феврале нынешнего года стало известно о том, что Штаты направили на норвежскую базу Эрланн четыре бомбардировщика В-1 и 200 военнослужащих. Также в районе Тромсё закачивалось строительство порта для обслуживания атомных подлодок Пентагона. Тогда же МИД РФ расценило шаги Осло в предоставлении территории Норвегии для американских баз, как наращивание сил НАТО у российских рубежей на Севере страны.



Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Майдан головного мозга
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Гость.
А кого они предали, тебя? А ты и твоя страна им кто? Ты вообще в себе?
Предали интересы Европы..Стали очередной подстилкой Америки..Очередной раз стали подстилкой как во 2-й Мировой воне для нацистской Германии.Что не так??
Майдан головного мозга
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Гость.
А почему тебя, "не раб" никто не спросил? Тебя вообще в твоей стране кто-то о чем-то спрашивает? Если спрашивает, то приведи пример, пожалуйста.
Улус, о чем россиян должны спросить ??Или ты как всегда - прокукарекал, а там хоть не рассветай?
Майдан головного мозга
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Россия - Улус
Ты посмотри на насилие и "демократию" у себя.
Где насилие??Факты в студию..Или ты так - прокукарекал, а там хоть не рассветай.
Гость241057
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Гость.
А почему тебя, "не раб" никто не спросил? Тебя вообще в твоей стране кто-то о чем-то спрашивает? Если спрашивает, то приведи пример, пожалуйста.
Вот поверь. Сейчас в РФ есть такое понятие как "активный гражданин", тот кто реально что-то хочет сделать или на что-то повлиять. Он может это сделать в он-лайн режиме, куча площадок для этого есть. Но это именно принести какую-то пользу, а не лежать на диване и серить на всех вокруг что у тебя счастья нет. И поверь, таких активных становится всё больше и больше и это радует. Поэтому даже отмороженные и корумпированный чиновник прислушивается, т.к. если этого делать не будет, то очень быстро уйдёт на покой, а то в отсидку.
Гость248913
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Гость.
А почему тебя, "не раб" никто не спросил? Тебя вообще в твоей стране кто-то о чем-то спрашивает? Если спрашивает, то приведи пример, пожалуйста.
У меня в стране с 45 года захватчики не командуют. Тебе пиндосскому рабу в ошейнике этого не понять.
Россия - Улус
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Россия -Русь
«Уровень насилия в эту ночь достиг исторического значения. Портленд разгромили, Нью-Йорк забросали мусором, грабили магазины, жгли автомобили»: Годовщину смерти Флойда в США отметили новыми погромами.
Вкусите янки плоды своей "демократии" , "свободы" и толерантности.
Ты посмотри на насилие и "демократию" у себя.
Гость.
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Гость248913
А что изменилось ? Так повелось ещё со времён древней греции и римской империи, что рабов ни о чём не спрашивали.
А почему тебя, "не раб" никто не спросил? Тебя вообще в твоей стране кто-то о чем-то спрашивает? Если спрашивает, то приведи пример, пожалуйста.
Гость.
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Гость250019
Продажные твари!
А кого они предали, тебя? А ты и твоя страна им кто? Ты вообще в себе?
Гость243366
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Ну и долб@бы норвеги.Сами себя и подставили.
Россия -Русь
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«Уровень насилия в эту ночь достиг исторического значения. Портленд разгромили, Нью-Йорк забросали мусором, грабили магазины, жгли автомобили»: Годовщину смерти Флойда в США отметили новыми погромами.
Вкусите янки плоды своей "демократии" , "свободы" и толерантности.
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