Зеленский всячески избегает встреч с возможным конкурентом

Зеленский всячески избегает встреч с возможным конкурентом
Владимир Зеленский. Фото: Ray Tang/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
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Лидер Незалежной не приглашает на важные мероприятия со своим участием спикера Рады

Президент Украины Владимир Зеленский активно избегает встреч с бывшим номером один в партии "Слуга народа", а ныне спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым. Между соратники возникла реальная вражда. Об этом пишет "Новое время" со ссылкой на собственные источники.

Отношения между Зеленским и Разумковым испортились в конце осени прошлого года. Как полагают собеседники издания, Владимир Александрович усмотрел в председателе парламента потенциального конкурента на президентское кресло. Разумков же только ждет момента, чтобы уйти в оппозицию главе государства.

Источники утверждают, что Зеленский готовится вступить в борьбу за второй срок.

По информации издания, в последние месяцы офис президента не приглашает Разумкова на мероприятия с участием лидера нации, причем и на крупные, как, к примеру, памятные мероприятия, посвященные трагедии на Чернобыльской АЭС.

"Они внезапно переносят время, чтобы спикер не успел, или просто забывают нас пригласить", – сообщил собеседник, близкий к спикеру.

Источники из окружения пана Зеленского утверждают, что президент прозвал Разумкова "коричневым пиджаком" за юридическую дотошность в вопросах рассмотрения в Раде тех или иных законопроектов.

Еще в марте издание RuBaltic опубликовало статью, в которой спрогнозировало приход на смену действующему главе Незалежной именно нынешнего спикера парламента. Предполагается, что Разумков выдвинет свою кандидатуру на пост президента, поэтому сейчас он старается дистанцироваться от Зеленского и курса его партии.

"Видя кризис и раздрай среди "слуг народа", спикер решил, что для его успешной политической карьеры необходимо отдаляться от теряющего берега Владимира Зеленского и его свиты", – писало тогда издание.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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гость
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Чёй то у него на фото вид как будь то ему вдули сзади эдак нежданно и мощно по самые помидоры.
Гость235353
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ЧМО СТРУСЛИВЫЙ И ЛЖИВЫЙ НЕДОпризидент ЭТОТ ЖИДО БАНДЕРОВЕЦ
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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гость
Придавите друг друга уроды в предвыборной бзделке. Весь мир вздохнет и объявят праздничный выходной.
А вот и хорошая новость! Нащи поздравления всей родне этого карателя! В зоне проведения операции объединенных сил от пули снайпера погиб военный родом из Хмельницкой Максим Полевой.Каратель подох вблизи поселка Новотошковское на Луганщине во время снайперского огня со стороны российских оккупантов.
Известно, что мужчина родом из Наркевичской ОТГ Хмельницкого района, ему было 37 лет (1984 года рождения).У него остались дети и жена, которых теперь будет сытно кормить ЖИДовская ЗЕлупа! Сала Дурке!
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Россия -Русь
Е.альник у Зелупы, как вроде втихаря шипуна пустил и вот вот жижа по шароварам потечет.
Зеленский всячески избегает встреч с возможным конкурентом. Какой конкурент? У него только один конкурент - Кровавый Вальцман и то, конкурируют за то, кто быстрее шоколадный глаз сумасшедшему Бидону подставит или отс трочит по полной программе!
Россия -Русь
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Е.альник у Зелупы, как вроде втихаря шипуна пустил и вот вот жижа по шароварам потечет.
Гость с Урала
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Все идет по плану
гость
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Придавите друг друга уроды в предвыборной бзделке. Весь мир вздохнет и объявят праздничный выходной.
М
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иудей директор кастрюль,за это и прыгали на муйдане,заслужили...
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