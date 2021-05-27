Цепкало собирает с белорусов 11 миллионов евро на арест Лукашенко

Цепкало собирает с белорусов 11 миллионов евро на арест Лукашенко
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Оппозиционер уверен, что ему удастся осуществить задуманное

Бежавший из Белоруссии оппозиционер Валерий Цепкало объявил о своей новой инициативе. Предприниматель создал проект, который, как он надеется, поможет задержать президента Республики Александра Лукашенко.

Цепкало призвал белорусов скинуться на вознаграждение для тех, кто осмелится заключить батьку в наручники. Нужная сумма – 11 миллионов евро. По его словам, новая технология хорошо продумана – деньги будут замораживаться на счетах людей до тех пор, пока "преступник номер один" не будет арестован. Лишь после этого средства перейдут на счет, зарегистрированный в ЕС, с которого уже и будут отправлены деньги осуществившим это дело.

Цепкало в своем обращении, опубликованном в "Ютуб", заявил – он уверен, что среди представителей властей остались порядочные люди, для которых "служение народу не пустой звук". 

В ходе своей речи Цепкало успел обвинить Лукашенко во всех грехах – в фальсификации выборов и "преступлениях против человечности". По мнению оппозиционера, общество еще не знает о части плохих поступков президента Белоруссии. 

Напомним, Цепкало хотел бороться за президентское кресло на выборах в Белоруссии летом 2020 года. Однако он не прошел регистрацию как кандидат. Цепкало уехал в Польшу после того, как ему сообщили, что правоохранителям дали команду его арестовать. Политик отказался возвращаться на родину при нынешнем главе государства. При этом аналитики не считают Цепкало вероятным претендентом на то, чтобы стать преемником Лукашенко. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость239831
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Его в свое время возьмут бесплатно ! С мокрыми штанами . Когда он станет ненужным своим паханам . А пока собирает бабло чтобы его шайке лучше жилось.
Гость Андрей
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СтарЫй
язык как ботало
Старый ты плохо кончишь.
Гость Андрей
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В ближайшем будущем этот авантюрист составит компанию Тихановскому и Протасевичу и тогда заткнется.
Гость238893
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А почему 11 миллионов? Откуда такая цифра? Психбольница диагноз?
Гость249346
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Еще одного предателя кол осиновый ждет . Ну, одного уже дождался. Скоро и этот за ним последует. Батька молодец !
Дмитрий Степанович
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Гг
Судя по никам в комментариях, россиян нет
Ошибочка мы Россияне за такими как Цепкало следим и скоро ини будут у нас и совсем без денег так что готовьтесь..!
Дмитрий Степанович
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А если собрать деньг и на арест урода Цепкало и арестовать так как заслужил..!
Николай
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Ольга
Браво! Если вдруг ему попадётся этот коммент., то этот трус будет даже бояться в душ ходить))) Ну а когда совсем развоняется, сами латыши на родину и отправят.. в багажнике)))))))))))))))
Он трус, а ты смелая значит, диванная матрешка ?
Ольга
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Гость250474
Есть другой сценарий: напоить Цепкало в бане и с веником посадить на самолет в Минск...
Браво! Если вдруг ему попадётся этот коммент., то этот трус будет даже бояться в душ ходить))) Ну а когда совсем развоняется, сами латыши на родину и отправят.. в багажнике)))))))))))))))
Гость хохол
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Смотри, Друже цепкало, ты быстрее попадешь к Батьке и бесплатно!!!
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