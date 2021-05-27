В местном МИДе призвали Россию к сотрудничеству

Австрия в срочном порядке попросила Россию объяснить отказ согласовывать запланированный полет Austrian Airlines в обход воздушного пространства Белоруссии.

Представитель местного министерства иностранных дел в своем сообщении заявил, что Вене такая реакция Москвы "непонятна". Россию также призвали прекратить препятствовать свободному авиасообщению между Россией и Европой.

"Это как в австрийских, так и в российских интересах – чтобы все полеты в и через Россию и дальше проходили без проблем",

– сообщил представитель ведомства "Интерфаксу".

При этом Австрия уже сообщила о случившемся российскому послу. Дипломатический представитель Вены в свою очередь выразил позицию Австрии в России.

Напомним, что сегодня, 27 мая, рейсы Air France и Austrian Airlines в Москву были отменены, поскольку Россия не отреагировала на запрос авиакомпаний совершить полет в обход территории Белоруссии. Также из Москвы не смогут улететь пассажиры, планировавшие попасть в Вильнюс 28 мая.

Напомним, что после экстренной посадки самолета Ryanair, летевшего из Афин и Вильнюс, в Минске, Евросоюз заявил об изоляции Белоруссии.

Страны ЕС решили закрыть свое воздушное пространство для самолетов из Республики. Также в совместном заявлении стран-участниц ЕС было рекомендовано всем перевозчикам, базирующимся в Евросоюзе, избегать полетов через территорию Белоруссии.