Вена "не поняла" решения Москвы не согласовывать рейс Austrian Airlines

Вена "не поняла" решения Москвы не согласовывать рейс Austrian Airlines
Фото: Massimo Insabato/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
В местном МИДе призвали Россию к сотрудничеству

Австрия в срочном порядке попросила Россию объяснить отказ согласовывать запланированный полет Austrian Airlines в обход воздушного пространства Белоруссии.

Представитель местного министерства иностранных дел в своем сообщении заявил, что Вене такая реакция Москвы "непонятна". Россию также призвали прекратить препятствовать свободному авиасообщению между Россией и Европой.

"Это как в австрийских, так и в российских интересах – чтобы все полеты в и через Россию и дальше проходили без проблем", 

сообщил представитель ведомства "Интерфаксу". 

При этом Австрия уже сообщила о случившемся российскому послу. Дипломатический представитель Вены в свою очередь выразил позицию Австрии в России. 

Напомним, что сегодня, 27 мая, рейсы Air France и Austrian Airlines в Москву были отменены, поскольку Россия не отреагировала на запрос авиакомпаний совершить полет в обход территории Белоруссии. Также из Москвы не смогут улететь пассажиры, планировавшие попасть в Вильнюс 28 мая. 

Напомним, что после экстренной посадки самолета Ryanair, летевшего из Афин и Вильнюс, в Минске, Евросоюз заявил об изоляции Белоруссии. 

Страны ЕС решили закрыть свое воздушное пространство для самолетов из Республики. Также в совместном заявлении стран-участниц ЕС было рекомендовано всем перевозчикам, базирующимся в Евросоюзе, избегать полетов через территорию Белоруссии.

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость249451
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Гость247673
Не пускать Россию в Европу никогда
Последние лет двести Европа сама лезет не остановишь. Не успеваем хоронить.
Гость249451
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Шаман
А что вы хотите от кремлевского пациента? он пару дней назад кому-то выбить зубы грозился, счас вроде вкололи успокоительное - притих, пськов тоже пока ответить не может он все время под дурью, аж глаза на выкате.
В общем "отнеситесь с пониманием" к московскому дурдому.
Убого исполняешь методичку. В экономике ты баран да и здесь дебильностью блистаешь.
Гость243930
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Шаман
А что вы хотите от кремлевского пациента? он пару дней назад кому-то выбить зубы грозился, счас вроде вкололи успокоительное - притих, пськов тоже пока ответить не может он все время под дурью, аж глаза на выкате.
В общем "отнеситесь с пониманием" к московскому дурдому.
Засунь себе бубен шаманнский в ...опу и кайфуй молча,тебе больше идёт,когда ты молчишь!
Шаман
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А что вы хотите от кремлевского пациента? он пару дней назад кому-то выбить зубы грозился, счас вроде вкололи успокоительное - притих, пськов тоже пока ответить не может он все время под дурью, аж глаза на выкате.
В общем "отнеситесь с пониманием" к московскому дурдому.
Гость248334
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Гость247673
Не пускать Россию в Европу никогда
Скорее таких как ты не пустят а к нам они сами рвутся хотя на хрен не нужны. Вон как переживают.
Гость247673
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Не пускать Россию в Европу никогда
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