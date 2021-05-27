Москва отказала Киеву в выдаче Януковича

Москва отказала Киеву в выдаче Януковича
Виктор Янукович. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Генпрокуратура Незалежной не намерена успокаиваться

Москва отказалась выдать киевскому режиму смещенного в результате госпереворота в 2014 г. экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщила генпрокурор Незалежной Ирина Венедиктова.

"Мы подавали [запрос] об экстрадиции, РФ нам отказала. Конечно, мы еще раз будем подавать", – цитирует РИА "Новости" украинского генпрокурора.

Напомним, Янукович был вынужден бежать с Украины после майданной революции из-за угрозы его жизни. По данным ряда СМИ, бывший президент проживает где-то в Ростове-на-Дону, по другой информации, в Подмосковье.

В феврале этого года адвокат политика Виталий Сердюк сообщил, что Виктор Федорович обратился в офис Генпрокурора и Госбюро расследований своей страны с просьбой "прибыть по месту его временного проживания в России", чтобы выяснить все необходимые вопросов в отношении открытых против него уголовных дел.

Юрист даже назвал адрес проживания Януковича, куда украинским следователям нужно прибыть, а именно в Ростов-на-Дону, в частный дом по улице Еременко, 81, корпус В.

Напомним, в январе 2019 г. суд в Киеве заочно приговорил экс-лидера нации к 13 годам тюрьмы за госизмену. Кроме того, в 2020-ом его также заочно арестовали по делу об узурпации власти, потом сняли арест, направив дело на повторное рассмотрение. Однако в марте текущего года Киевский апелляционный суд отказал защите Януковича в удовлетворении жалобы на решение о его заочном аресте.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость239592
Ты не с Донбасса, ты провокатор
Ну почему же он не с ДОНБАССА,? Я не согласен! Если бы не попытки ЯнукОВОЩА усидеть на двух стульях, сдачу Беркута и всей милиции, в нарушение Закона "О милиции", оставив их без оружия ( сколько пацанов, в том числе и с ДОНБАССА, погибли на Мудане), боязни решительными мерами и действиями подавить переворот, не было бы обстрелов и смертей на Донбассе! Так почему он провакатор? Да Янека здесь, в Донецке, каждый готов его лично повесить!
Гость239592
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Боцман
Выдайте его нам,на Донбасс.
Ты не с Донбасса, ты провокатор
Николай
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По принципу - мы наших агентов (сотрудников) не выдаём. Видимо так...
Гость243470
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Сосать свиньи!
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость249299
Надо бы среди украинцев провести референдум - может они его хотят вернуть на должность президента?
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Гость249451
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Боцман
Выдайте его нам,на Донбасс.
Зачем он вам? Есть что ли нечего больше?
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Каклы традиционно cосуt.
Эх раз, да еще раз... да еще многомного раз!
Короче, ватники, в очередной раз, по полной программе отМИ НЕ ТИ ЛИ ЖИДовско-хохлоБЫДЛЯЧЬЕ стадо свидомых укроУБЛЮДКОВ! Так ВИЖУ!!!
Гость249299
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Надо бы среди украинцев провести референдум - может они его хотят вернуть на должность президента?
Боцман
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Выдайте его нам,на Донбасс.
Каклы традиционно cосуt.
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Эх раз, да еще раз... да еще многомного раз!
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