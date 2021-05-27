Лукашенко устроит торги по Крыму на предстоящей встрече с Путиным - эксперт

Лукашенко устроит торги по Крыму на предстоящей встрече с Путиным - эксперт
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Белорусский президент постарается выжать из предстоящих переговоров максмум

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко запланирована на предстоящую пятницу, 28 мая. Дмитрий Песков уже объявил, что совместных заявлений по итогам переговоров не планируется. Эксперт Геворг Мирзаян поделился своими предположениями на тему того, о чем будут разговаривать лидеры России и Белоруссии. 

Вероятнее всего, Путин и Лукашенко в очередной раз затронут тему интеграции РФ и РБ. Безусловно, это будет выгодно для Москвы, однако стоит учитывать тот факт, что Минск до сих пор не признал Крым частью России. 

С этой точки зрения, считает Мирзаян, было бы правильно, если бы Белоруссия наконец это сделала, подтвердив свои слова действиями. Например, открыла несколько рейсов из Минска в Симферополь.

Только вот, скорее всего, Лукашенко попытается извлечь из признания Крыма максимальную выгоду. В Белоруссии уже поговаривают о том, что Минск признает полуостров российским, но в ответ обязательно потребует, например, льготы по нефти. 

То есть, высока вероятность того, что белорусский президент развернет на предстоящих переговорах нешуточные торги за Крым. 

"Лукашенко не был бы Лукашенко, если бы он не попытался получить за этот свой разворот от Путина по максимуму. Это логично, это нормально", 

поделился эксперт с изданием "Украина.ру", подчеркнув при этом, что реакция верхового главнокомандующего РФ на такое предложение белорусской стороны пока остается загадкой. 

Ранее Дмитрий Песков рассказал о повестке предстоящей встречи Путина с Лукашенко. Так, президенты обсудят ситуацию с задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой и самолетом Ryanair. 

Однако основной упор будет сделан на экономику, добавил голос Кремля. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость250331
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Пора заканчивать с уступками Лукашенко, хватит ему жить за счет России . Пускай уходить с богом -референдум и включение беларусии в состав России если конечно это нам выгодно, думаю, что выгодно, но боюсь мы белорусам сейчас не нужны
Гость249658
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Гость245239
Что не мразь, что ни подонок, то ДРУГ Путина! Скажи кто твой друг, я скажу кто ты!?
А ты чей друг, бидона-маразматика?
Гость249658
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Могущественная Америка, конвульсирующая Россия и тупой Путин
Чьто делать нищей России и тупому Путину?
Пропердел из схрона, свинота бандеровская?
Гость238845
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РОССИЯ поможет не ЛУКАШЕНКО, а народу БЕЛОРУСИИ!!!
СтарЫй
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Хуторянский жучок этот Лукшенко
гость
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Убирать надо эту в конец оxyeвшую обезьяну.
Гость250241
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Пора избавить Белорусский народ от преступника лукашенко. Белоруссиия это часть России, так было и будет.
Гость248311
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>> Минск до сих пор не признал Крым частью России.
вот это дааааа. друзья называется.
такие вот у россии "друзья"
Гость241057
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Гость245239
Что не мразь, что ни подонок, то ДРУГ Путина! Скажи кто твой друг, я скажу кто ты!?
Ну насчёт мрази и подонка. Давай начнём с пиндосов, продолжим лидерами майдана и бандерлогами которые людей жгли с улыбкой на лице. )))). Давай, продолжи.... Что, ты их святыми и честными добродетилями считаешь? Или считаешь что в них есть хоть капля милосердия? Если так, то с твоей головой все совсем не в порядке. Батька - хитрая лиса, которая ещё страдает паранойей. В этом да, есть проблема. Но те кто спонсирует там аппозиционную звери пострашнее...
Гость239197
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Могущественная Америка, конвульсирующая Россия и тупой Путин
Чьто делать нищей России и тупому Путину?
:))драть таких "чьто" осиновым колом по самые гланды
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