Турция отговорила НАТО от санкций против Белоруссии из-за Ryanair

Турция отговорила НАТО от санкций против Белоруссии из-за Ryanair
Фото: Wiktor Dabkowski/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Анкара настояла на своем варианте текста заявления по ситуации с самолетом

Власти Турции подтолкнули союзников по НАТО к смягчению реакции по поводу вынужденной посадки в Минске самолета ирландской компании Ryanair и задержания Романа Протасевича. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на турецких дипломатов.

Отмечается, что союзники по блоку обнародовали в среду, 26 мая, заявление, состоящее из двух абзацев, в котором альянс осудил инцидент с "принудительной посадкой лайнера" в Минске, однако оно не содержало никаких карательных мер, на которых настаивали страны Прибалтики и Польша.

Также текст оказался менее резким, чем публичные высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, назвавшего случившееся "государственным захватом" и "возмутительным" ЧП.

По словам двух дипломатов, Анкара настояла на том, чтобы из заявления были исключены любые упоминания о поддержке новых западных санкций в отношении Белоруссии и призывы к освобождению там политзаключенных. Кроме того, из текста были удалены формулировки, угрожающие приостановкой сотрудничества НАТО с Минском, добавили собеседники агентства.

По мнению дипломатов, Турция, возможно, таким образом пытается сохранить отношения с Россией, которая является ближайшим союзником Белоруссии. Также Анкара заинтересована в ежедневных рейсах авиакомпании Turkish Airlines в Минск.

Другой возможной причиной может являться стремление Турции принять как можно больше российских туристов этим летом после пандемии коронавируса.

По словам источников, настаивание Анкары на смягчении текста расстроило ряд членов альянса, в частности, Польшу, Литву и Латвию, которые настаивали на более жестких формулировках.

"Многие союзники были очень разочарованы Турцией. Для НАТО было важно отреагировать, и непонятно, почему Анкара должна защищает (президента Белоруссии Александра) Лукашенко", – сказал один из европейских дипломатов, присутствовавший на дискуссии.

Напомним, после инцидента с самолетом Ryanair, летевшим рейсом из Афин в Вильнюс, который вынужденно приземлился 23 мая в Минске из-за сообщений о минировании, европейские авиакомпании отказались выполнять полеты в воздушном пространстве Белоруссии.

Ранее сегодня стало известно о том, что Россия отменяет авиарейсы из-за запрета стран ЕС летать через Республику. Возможно, Москва взяла паузу для решения вопросов изменения маршрутов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость239592
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Вряд ли кто это считал, а если да, то приведи документы.
Гость239592
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Гость248311
РСФСР. предателей было больше всего оттуда. больше чем всех остальных славян вместе взятых.
Вряд ли кто это считал.
Гость249658
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Гость248311
РСФСР. предателей было больше всего оттуда. больше чем всех остальных славян вместе взятых.
По количеству предателей во все времена хохлов хрен переплюнешь
Гость248311
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Немецкий таблоид
Страна проститутлка , закудахтала о предателях в ВОВ. Смени методичку , хохлодаун. Ты паспорта проверял у "предателей"??Какая Россия в годы ВОВ??
Да уж, прошли тысячи лет цивилизации , но Хохлогабон обошла стороной.
РСФСР. предателей было больше всего оттуда. больше чем всех остальных славян вместе взятых.
Гость249658
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Гость248311
а Россия разве не такая же страна проституток ?
у вас бедные и голодные женщины + постоянно пьющие мужчины.
вы - страна деградант. поэтому и проституток, содержанок и тд полно.
в америку к нам они едут в надежде пристроить передок.
из россии в основном.
как и в ВОВ предателей было больше всего среди россиян
А ты уже пристроил свой передок в пиндосии?
Гость249658
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Гость248311
потомки Сулеймана ждут своих ненаглядных, дешевых наташ из Усть-Кислодрищенска.
они так соскучились по восточным пени ... ласкам !
А что Оксанки ужу устали ублажать муслимов?
гость191919
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Европейское агентство по контролю за воздушным движением рекомендовало европейским авиакомпаниям осуществлять облёт территории Беларуси не через Украину, а через страны Балтии.
Естествеено так безопаснее, ведь укродебилы сбивают гражданские самолеты.
Гость248334
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Туристы конечно для Турции не последнее дело, тем более что Русские туристы никогда не были жлобами в отличие от гнилой Европы и Штатов, по этому и ждут их больше чем остальных. Кто платит того там и ждут. Но есть и вторая причина Турция всегда вела политику независимости и переворот там хотела устроить группировка Гюлена который в Штатах отсиживается. А тут Турция увидела какая будет вонь если она как и Белорусь будет отлавливать своих врагов и это ей не понравилось, вот и помогла батьке.
Немецкий таблоид
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Страна проститутлка , закудахтала о предателях в ВОВ. Смени методичку , хохлодаун. Ты паспорта проверял у "предателей"??Какая Россия в годы ВОВ??
Да уж, прошли тысячи лет цивилизации , но Хохлогабон обошла стороной.
Хохлы -дегенераты
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Что такое - "ХОХОЛ"? - это когда сам живешь в полном <цензура>, и повод для радости ищешь в неудачах России и русских... а когда такого повода нет - выдумываешь всякие невероятные истории про русских, и радуешься этим выдуманным историям, как ребенок... в общем - ущербная нация с ГИГАНТСКИМ комплексом неполноценности.
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