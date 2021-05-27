США отказались возвращаться в Договор по открытому небу

Американская сторона уже уведомила Россию о своем решении

Перед предстоящими переговорами двух лидеров администрация Джо Байдена сообщила России, что Вашингтон не намерен возвращаться в Договор по открытому небу.

Как сообщает РИА "Новости" с ссылкой на американские СМИ, об этом уже был уведомлен замглавы МИД РФ Сергей Рябков. 

Напомним, что в мае прошлого года США в одностороннем порядке вышли из Договора.

В мае 2021 депутаты Госдумы одобрили денонсацию соглашения Россией. Следующее обсуждение назначено на 2 июня. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей