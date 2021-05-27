Американская сторона уже уведомила Россию о своем решении

Перед предстоящими переговорами двух лидеров администрация Джо Байдена сообщила России, что Вашингтон не намерен возвращаться в Договор по открытому небу.

Как сообщает РИА "Новости" с ссылкой на американские СМИ, об этом уже был уведомлен замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Напомним, что в мае прошлого года США в одностороннем порядке вышли из Договора.

В мае 2021 депутаты Госдумы одобрили денонсацию соглашения Россией. Следующее обсуждение назначено на 2 июня.