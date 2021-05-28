США пошли на провокацию по сокращению российской территории - ФСБ

США пошли на провокацию по сокращению российской территории - ФСБ
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Американцы без разрешения вторглись внутрь страны, заявив, что не считают регион российским

Инцидент с американским эсминцем "Джон Маккейн" показывает, что США стремятся к поставить под сомнение территориальную целостность России. Об этом заявил руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

Напомним, в ноябре 2020 года в корабль ВМС США зашел на два километра внутрь официально усановленных российских территорий в районе залива Петра Великого у Владивостока. Прогнать эсминец отправили российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов". Позже представители морского флота Соединенных Штатов заявили, что судно выполняло маневр "по обеспечению свободы судоходства", поскольку не считают этот регион российским. 

В беседе с РИА "Новости" Кулишов отметил, что, согласно не только законодательству России, но и международным нормам, государственную границу принято определять по внешней границе территориальных вод – обычно это примерно 12 миль от суши. Исключительная экономическая зона является районом, находящимся за пределами территориальных вод, и не превышает 200 морских миль, пишет телеканал "360". Но эти правила не действуют в отношении исторических заливов.

Согласно постановлению Совета Министров СССР от 4 июля 1957 года, залив Петра Великого получил подобный статус, напоминает RT. До этого воды залива принадлежали Российской Империи, после перешли по наследству СССР, сейчас преемником права распоряжения зоной принадлежит России. 

Кулишов указал, что своими действиями американцы нарушили международное право и вторглись без разрешения на территорию Российской Федерации. Он подытожил, что российский флот принял соразмерные меры по пресечению провокации в Приморье, действуя строго в рамках российского законодательства и общемировых норм. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Влад
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Nota bene
Не надо пугать, в таких случаях нужно бить. В пугалки никто не поверит.
Ну они этого и хотят. Надо орать во все горло что США вторглось. Смотрите какие они плохие, сначала километр потом десять сто, так и до Парижу на своих короблях дойдут. Истерить вводть санкции против всех и вся
Гость244140
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В Париже местные армяне напали на кортеж Пашиняна
Nota bene
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Не надо пугать, в таких случаях нужно бить. В пугалки никто не поверит.
Гость244140
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Байден борется с белыми - «террористическая деятельность движения превосходства белой расы», так называемая white supremacy, на волне борьбы с которой он пришёл к власти.пока Байден делает такие заявления, участок шоссе номер 287, проходящий от границы Оклахомы <цензура> штата Техас, впредь будет называться «Шоссе президента Дональда Трампа».
Губернатор штата Оклахома Кевин Ститт официально назвал шоссе, пересекающее Южную Каролину, Джорджию, Алабаму, Миссиссипи и Арканзас, именем экс-президента США.
Старый солдат
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Топить, не <цензура> смотреть.
Гость250942
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Насмешили ёпта)))Они даже не представляют что у нас есть для них ещё с 1990 года)))ну пусть пробуют))кто не рискует тот не пьёт шампанское)))
Доцент
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Ничего особенного. Жаль будет ребят.
Гостьблъ а не вбать
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блъ а не вбать
Гость250711
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Свистать всех наверх! По местам стоять,с якоря сниматься ! Орудия расчехлить,аппараты на товсь !
Гость250710
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Свистать всех наверх! По местам стоять,с якоря сниматься ! Орудия расчехлить,аппараты на товсь !
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