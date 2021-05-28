Ряд политиков называют причастными к дискредитации Байдена

Американские прокуроры устроили расследование дела о предполагаемом вмешательстве украинских властей в прошлогоднюю президентскую кампанию. Ряд чиновников из Незалежной подозреваются в сотрудничестве с Рудольфом Джулиани, адвокатом бывшего президента Америки Дональда Трампа

Так, прокуратура Бруклина подозревает официальных лиц Незалежной в распространении сведений, порочащих кандидата на пост главы государства, Джо Байдена, который в настоящее время занимает президентскую должность. По мнению ведомства, предполагаемые причастные лица обвиняли политика в коррупции. Джулиани же считают сообщником в дискредитации Байдена, пишет телеканал "360".

Так, надзорный орган обратил внимание на поездку адвоката Дональда Трампа в Европу двухлетней давности. Согласно приведенным данным, представитель президента встретился с несколькими украинскими чиновниками, включая депутата Рады Андрея Деркача. Как пишет The New York Times, парламентарий является главным фигурантом.

В настоящее время детали о других фигурантах в деле отсутствуют, уточняет "Свободная Пресса".

Напомним, экс-представитель "Партии регионов" Деркач обнародовал запись диалога между экс-главой Незалежной Петром Порошенко с действующим американским лидером Джо Байденом. Позднее Минфин США ввел в отношении украинского депутата санкции. Белый дом также обвинил его во вмешательстве в президентские выборы и организации "хакерских атак".

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену устроить встречу с Зеленским и Байденом.