Вашингтон готовится отомстить Киеву за вмешательство в выборы 2020 года

Вашингтон готовится отомстить Киеву за вмешательство в выборы 2020 года
Фото: Torsten Sukrow/ SULUPRESS.DE/ www.globallookpress.com
Ряд политиков называют причастными к дискредитации Байдена

Американские прокуроры устроили расследование дела о предполагаемом вмешательстве украинских властей в прошлогоднюю президентскую кампанию. Ряд чиновников из Незалежной подозреваются в сотрудничестве с Рудольфом Джулиани, адвокатом бывшего президента Америки Дональда Трампа

Так, прокуратура Бруклина подозревает официальных лиц Незалежной в распространении сведений, порочащих кандидата на пост главы государства, Джо Байдена, который в настоящее время занимает президентскую должность. По мнению ведомства, предполагаемые причастные лица обвиняли политика в коррупции. Джулиани же считают сообщником в дискредитации Байдена, пишет телеканал "360".

Так, надзорный орган обратил внимание на поездку адвоката Дональда Трампа в Европу двухлетней давности. Согласно приведенным данным, представитель президента встретился с несколькими украинскими чиновниками, включая депутата Рады Андрея Деркача. Как пишет The New York Times, парламентарий является главным фигурантом.

В настоящее время детали о других фигурантах в деле отсутствуют, уточняет "Свободная Пресса".

Напомним, экс-представитель "Партии регионов" Деркач обнародовал запись диалога между экс-главой Незалежной Петром Порошенко с действующим американским лидером Джо Байденом. Позднее Минфин США ввел в отношении украинского депутата санкции. Белый дом также обвинил его во вмешательстве в президентские выборы и организации "хакерских атак".

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену устроить встречу с Зеленским и Байденом.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость250494
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как вам такое бандэрлоги??? байдон с парашей всё выкочели, вырезоли и выкопали у вас всё что было загребли😺 ну а типерь дырявый презирвотив пора выбросить в памойку! допрыголись кастрюлеголовые??? сало укроине! хотя какое там сало? разве что шкуру от свиньи и от метвого осла уши😹😹😹
гость
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Это будет жестокое анальное наказание для всей е6учей власти бандерии начиная с зели. Да им по кайфу, привыкли пeдиkи.
Андрей
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Гость248226
скокляндия перестала быть любимой женой в гареме)
отработанный материал
Гость250396
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Вот оказывается, кто в выборам в сша мешал. А, то все: "Российские хакеры, российские хакеры..."
Гость248226
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скокляндия перестала быть любимой женой в гареме)
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