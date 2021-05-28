Белоруссия объявила протест восьми странам из-за заявлений о посадке Ryanair

Белоруссия объявила протест восьми странам из-за заявлений о посадке Ryanair
Фото: Andrew Mccaren/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Власти требуют не делать поспешных заявлений до окончания расследования

Постпредство Республики Беларусь при ООН направило ноту протеста в миссии восьми европейских государств, которые недавно выступили с заявлением по недавней ситуации с экстренной посадкой пассажирского лайнера Ryanair в Минске. Об этом стало известно сегодня, 28 мая.

Как отмечает источник, ноты протесты направлены Дублину, Таллину, Парижу, Осло, Лондону, Вашингтону,  Брюсселю и Берлину. Известно, что Франция, Ирландия и Эстония решили инициировать закрытое обсуждение ситуации в Совете безопасности ООН вокруг посадки пассажирского авиалайнера в Минске, после которой спецслужбы Белоруссии задержали оппозиционного блогера Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу.

Указанные страны утверждают, что самолет Ryanair совершил принудительную посадку по выдуманным со стороны Минска причинам. Авторы коллективного заявления также призывают Белоруссию к освобождению задержанных.

Как отметил глава постпредства республики Валентин Рыбаков, Минск позднее направил указанным государствам ноты протеста с одним и тем же содержанием, отметив, что обнародование любого оценочного суждения или мнения по указанной ситуации до проведения расследования непозволительно, передает РИА "Новости".

Рыбаков также добавил, что официальное расследование должно быть инициировано компетентными органами – речь, в первую очередь, идет об ИКАО.

Ранее сообщалось о том, что Анкара подтолкнуло союзников по НАТО смягчить реакцию о вынужденной посадке самолета в Минске. Известно, что в заявлении альянса отсутствуют меры, на которых ранее настаивали прибалтийские государства с Польшей.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Grumbler
Пожаловаться Ответить
Пилот Аэрбас
этим и должно занятия международное следствие, с какого IP адреса пришло письмо, кто принял решение сажать в Минске, не было ли принуждения со стороны диспетчера. И вот только по результатам следствия надо принимать решение о наказании. Так делают цивилизованные люди. А вот дикие обезьяны не проводят никакого следствия и сразу назначают виновных !!! Европейские страны, это стадо, диких, не цивилизованных обезьян, для которого нет понятия, следствие, закон, правосудие !!!
Судя по этому <цензура> пилот Аэрбас диванный и дальше Мухосранска из-за своего нищебродства не выезжал.
Grumbler
Пожаловаться Ответить
А что, будет расследование?
Пилот Аэрбас
Пожаловаться Ответить
этим и должно занятия международное следствие, с какого IP адреса пришло письмо, кто принял решение сажать в Минске, не было ли принуждения со стороны диспетчера. И вот только по результатам следствия надо принимать решение о наказании. Так делают цивилизованные люди. А вот дикие обезьяны не проводят никакого следствия и сразу назначают виновных !!! Европейские страны, это стадо, диких, не цивилизованных обезьян, для которого нет понятия, следствие, закон, правосудие !!!
1
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей