Важным аргументом в пользу объединения стали угрозы, исходящие от внешних сил

Александр Лукашенко обвинил западные государства в пренебрежении принципами международного права, указав на участившееся применение "права сильного". Это является одним из аргументов в пользу интеграции России и Белоруссии, считает глава Республики.

"Одним из аргументов в пользу интеграции является целенаправленная работа, проводимая внешними силами против Содружества",

– заявил Лукашенко во время встречи с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств СНГ.

Президент признался, что понимает ход мыслей своих оппонентов. По его мнению, Минск и Москва являются серьезной угрозой планам западных стран по устройству однополярного мира. Не может не вызывать беспокойство и тот "колоссальный потенциал", которым обладают Россия и Белоруссия.

"Этот потенциал может быть приумножен, если мы продолжим углублять наши связи и интеграцию",

– подытожил Батька, добавив, что сейчас странам Содружества "как никогда нужны солидарность и единство".

Белорусский лидер также подчеркнул, что на фоне происходящих в мире событий он все больше сомневается в том, что Запад действительно настолько силен, каким хочет казаться, пишет БЕЛТА.

Также еще одной из тем предстоящих переговоров Путина и Лукашенко может стать возобновление авиасообщения двух стран. Белорусский президент заявил, что намерен договориться со своим российским коллегой по этому вопросу.

Напомним, что встреча двух президентов состоится сегодня, 28 мая, в Сочи. Дмитрий Песков уже объявил, что совместных заявлений по итогам переговоров не планируется. Однако эксперт Геворг Мирзаян предположил, что Батька может устроить торги по Крыму.