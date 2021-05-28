Эксперт рекомендовал Москве тактику поведения по ситуации с самолетом Ryanair

Эксперт рекомендовал Москве тактику поведения по ситуации с самолетом Ryanair
Фото: pixabay.com
России нужно делать, как обычно поступают западные страны в аналогичных ситуациях

В операции по захвату оппозиционера Романа Протасевича Минск руководствовался опытом США и других западных стран. Поэтому и Москве в плане реакции на ситуацию лучше последовать их примеру. Такую рекомендацию дал руководитель Фонда развития институтов гражданского общества "Народная дипломатия" Алексей Кочетков.

Он обратил внимание, что практику хватать неугодных властям людей в разных точках мира ввели американцы. Аналогично действуют и их союзники, в том числе Литва, куда не долетел Роман Протасевич. К примеру, был случай, когда гражданина РФ сняли с поезда Калининград-Москва на территории Литвы, невзирая на статус экстерриториальности, и осудили в Вильнюсе за участие в событиях 1991 года.

В Белоруссии сейчас такая же ситуация, но Запад устроил истерику, в очередной раз указывая, что "что позволено Юпитеру, не позволено быку". Но президент Белоруссии тоже считает себя Юпитером, полагает эксперт. Москве в этой ситуации лучше не вмешиваться в международную дискуссию, а выбрать максимально нейтральную позицию. Собственно, глава МИД РФ Сергей Лавров так и поступил:

"Он не вставал ни на ту, ни на другую сторону, предложил: давайте разбираться, давайте создадим комиссию, сядем за стол переговоров",

рекомендовал Кочетков в комментарии "Украине.ру", отметив, что именно так и действуют западные державы, когда сами, или их партнеры попадают в аналогичные ситуации.

Ранее эксперты предположили, что инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии может ударить по России. В пятницу, 28 мая, Александр Лукашенко прилетит на переговоры с Владимиром Путиным в Сочи. Ожидается, что историю с Протасевичем лидеры тоже обсудят. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость242371
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Долго искали такого эксперта и наконец откопали. Прокололся, назвал причину - захват Протасевича. А где ОСУЖДЕНИЕ фейкового письма про бомбу, лжи про ХАМАС и Швейцарию. Эксперты Утра соревнуются в осуждении проклятого Запада, только про своих друзей молчат как рыбы.
Гость250529
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Николай
Да ну ..."Эксперт рекомендовал Москве", то ли историю забыл эксперт (по его молодости), то ли делает вид...СССР а после и Россия практикует этот классический приём без рекомендаций экспертов. О чём вы говорите? А если не получается хватать неугодных ..., то просто.....по принципу "нет человека-нет проблем" - или вы забыли сколько таких примеров? Не будем указывать а то не хватит "чернила"...
Какой то бред написан, хотя русскими буквами
Grumbler
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Ну хорошо, хоть признали, что весь сыр-бор из-за захвата Протасевича, а не из-за мнимой бомбы.
Николай
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Да ну ..."Эксперт рекомендовал Москве", то ли историю забыл эксперт (по его молодости), то ли делает вид...СССР а после и Россия практикует этот классический приём без рекомендаций экспертов. О чём вы говорите? А если не получается хватать неугодных ..., то просто.....по принципу "нет человека-нет проблем" - или вы забыли сколько таких примеров? Не будем указывать а то не хватит "чернила"...
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