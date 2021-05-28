Украина закрыла небо для белорусских самолетов

Решение вступит в силу в полночь 29 мая

Украина пополнила список стран, которые закрыли свое воздушное пространство для самолетов, которые зарегистрированы в Белорусии. 

Соответствующее решение принял кабинет министров Незалежной. Оно вступит в силу с полуночи 29 мая, уточняет "Интерфакс". 

Напомним, что авиасообщение с Республикой было прекращено 26 мая. 

Ранее небо для белорусских самолетов закрыли Литва и Словакия. Также доступ в свое воздушное пространство ограничила Польша. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость248175
Пожаловаться Ответить
Белоруссия прекратила поставки топлива в Украину. В этой краинской помойной яме похоже не осталось людей, одни насекомые: опарышши и жуки навозники.
Гость242264
Пожаловаться Ответить
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
А ты не запугивай свидомых! Они в ступах с мЁтлами с трезубцем на конце летать будут, завывая при этом пр ещё не подохшего Щеня! Вспомните Вечера на хуторе близ Диканьки, какая там укроАВИАЦИЯ! Сала Урине!
Шиза Вовка опять в деле. Репертуар тот же.
Гость248175
Пожаловаться Ответить
Внимательно изучил состав, образование и послужной список кабмина Украины. Если сказать тупые животные - будет неправильно, просто карьерный малограмотный шлак. Дети бидла за малым еврейско-продажным исключением. Бездельники, предатели всех сортов, агенты разведок, причем нижние чины. Ну например школа ЦРУ пардон НАТО для тупорылых майдаунов в Кыиве. Или помойные юрфаки унылых полуразрушенных университетов. Зачем Украине столько юристов? Это бездельники и дураки, которые никаких других наук интеллекутально потянуть не в состоянии. Так что удивляться глупости и бессмысленно их решений не стоит.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
Пожаловаться Ответить
гость191919
Запрет на полеты из Украины в Белоруссию приведет к снижению пассажиропотока и, соответственно, доходов аэропорта "Киев" (Жуляны) на 10%. Чудные дела творятся в Хазарии
А ты не запугивай свидомых! Они в ступах с мЁтлами с трезубцем на конце летать будут, завывая при этом пр ещё не подохшего Щеня! Вспомните Вечера на хуторе близ Диканьки, какая там укроАВИАЦИЯ! Сала Урине!
гость191919
Пожаловаться Ответить
Запрет на полеты из Украины в Белоруссию приведет к снижению пассажиропотока и, соответственно, доходов аэропорта "Киев" (Жуляны) на 10%. Чудные дела творятся в Хазарии
1
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей