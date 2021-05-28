Конституционный суд назвал условие объявления импичмента Лукашенко

Конституционный суд назвал условие объявления импичмента Лукашенко
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Законодатели получат право оценки легитимности главы государства

Всебелорусское народное собрание (ВНС) будет иметь статус представительного органа народной власти, закрепленный в Основном законе. Соответствующее заявление сделал сегодня, 28 мая, председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич.

Белорусский госслужащий также отметил, что собрание необходимо наделить функцией оценки легитимности выборов главы республики. Так главный орган народовластия сможет выступать гарантом объективности волеизъявления граждан на выборах лидера государства.

Миклашевич также указал на то, что итоговая оценка президентской кампании будет дана ВНС как субъектом политических и правовых отношений.

Глава Конституционной комиссии уточнил, что ВНС наделят правом объявления импичмента главе республики в случае совершения лидером госизмены или другого тяжкого деяния, уточняет РИА "Новости".

Чиновник сообщил, что закрепление соответствующего статуса ВНС в рамках конституционной реформы нацелено на устойчивость системы представительной демократии в республике, отмечает "Интерфакс".

Отметим, что численность собрания составляет 2,5 тыс. человек – туда входят члены палаты представителей, мундепы от каждого субъекта, представители партий и общественных организаций. 

Ранее Миклашевич заявил, что законодательной властью в Белоруссии обладает исключительно парламент. В связи с этим Глава Конституционной комиссии предложил лишить лидера республики возможности издавать декреты в обход Национального собрания, заявив, что подобные положения необходимо исключить из конституции.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость251971
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В ВНС нет ни одного независимого негосударственного объединения, все что скажет диктатор будет выполнено, так что что бы они не создавали - все для видимости. В стране нет ни партий ни оппозиции ни независимых СМИ, а ябатьки и лукоботы - надеюсь вы хорошо спите с такой совстью, поддерживая убийства и пытки над населением.
Гость251608
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А где сейчас обитает Светка-Котлетка ?
Гость251608
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Решать должен Байден (и Псаки), поскольку п и н д о с всегда прав. Это вам любой Обоссытин с Гойзманом подтвердят на главных каналах поссийского ТВ.
Гость ведьма
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Надо его отстранить за фальсификацию выборов и террор народа Беларуси.
гость
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Короче! Главное условие если он осенью картошки меньше всех соберет! Тогда могут отстранить.
Гость244539
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Импичмент. Да они при упоминании этого слова памперсы намочат.
Гость242163
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Что это за орган власти такой? Назначенные чиновники.
Гость240529
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Есть одна партия Белая Русь. Про общественные организации не слышал. Вместо одной Ермошиной 2,5 тысячи назначенных чиновников. Результат тот же. Зачем такие траты и хлопоты.
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