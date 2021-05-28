Лавров обвинил Брюссель в подрыве отношений с Москвой

Лавров обвинил Брюссель в подрыве отношений с Москвой
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Россия готова к сотрудничеству, но при соблюдении равноправия

В отношениях с Москвой Брюссель сейчас руководствуется позицией русофобского меньшинства. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 28 мая, в ходе встречи с коллегой из Словении Анже Логаром.

По словам Лаврова, нынешние действия ЕС подрывают все те механизмы взаимодействия, которые были наработаны ранее. Это вызывает озабоченность Москвы. Она с сожалением констатирует, что Брюссель выражает сейчас мнение не большинства европейцев, а "агрессивного русофобского меньшинства".

Россия при этом по-прежнему настроена на нормализацию отношений с ЕС. Однако европейские партнеры должны понимать, что это будет возможно лишь на основе равноправия и взаимного уважения, а не выполнения каких-либо односторонних условий. Об этом, по словам Лаврова, они говорили с главой МИД Словении, передает РИА "Новости".

Ранее Лавров рассказал китайскому коллеге, что отношений между РФ и ЕС фактически нет, поскольку нет диалога ни по одной важной проблеме.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя 28 мая отказ США вернуться в Договор по открытому небу, предположил, что Запад рассчитывал на односторонние уступки России по данному вопросу, но зря.   

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость244140
Пожаловаться Ответить
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) заявил, что коронавирус имеет искусственное происхождение.«Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение, и что те же силы, которые его запустили, они же заинтересованы и в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания», — сказал митрополит в эфире «России 24».Он подчеркнул, что это — его частное мнение, а не официальная позиция Русской православной церкви.
Гость248934
Пожаловаться Ответить
Интересная трактовка равноправия: закрывать глаза на людоедство…
Гость242163
Пожаловаться Ответить
Его единственное занятие - всех осуждать. Все вокруг плохие. Это мы слышим каждый день.
1
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей