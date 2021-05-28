Запад может слишком много потерять в случае открытой конфронтации с Москвой и Минском, считают эксперты

Санкции – основной инструмент в политике США и Европейского союза в отношении России и ее союзников. На протяжении уже многих лет Запад вводит различного рода ограничения, однако работают ли они на самом деле?

Оуэн Маттьюз для британского издания The Spectator проанализировал эффективность западных рестрикций. Автор напомнил, что санкции появились американо-российских отношениях аж в 2012 году. За это время Вашингтон успел заморозить активы сотен российских чиновников, ограничить доступ государственных компаний РФ к международным финансам, не говоря о том, что теперь иностранные компании рискуют испытать на себе всю "прелесть" американских санкций, если вдруг решат посотрудничать с кем-то из черного списка.

Однако вопрос об эффективности по-прежнему остается открытым, ведь за весь этот период экономические ограничения почти никак не сказалось на политике Москвы. И, скорее всего, санкции будут неспособны изменить ситуацию в Белоруссии.

Кажется, продолжает британец, что ограничительные меры только на руку Путину, выставляя его эдаким защитником Родины от иностранной агрессии.

В 2014 году, например, своевременно предпринятые меры поспособствовали развитию внутреннего рынка и помогли россиянам не так остро прочувствовать падение курса рубля.

Есть в западных санкциях в отношении России еще одна важная нестыковка. Например, часть рестрикций связана с "наказанием за откровенно преступное поведение", другая – с инцидентами, где непосредственная связь с Кремлем не была точно доказана, а третьи и вовсе касаются внутренних дел страны. Это позволяет Москве и Минску утверждать, что Европа и США просто нагло вмешиваются туда, куда не следовало бы.

Возможно, укротить Россию смог бы запрет торговать российскими казначейскими бумагами и публичными активами таких государственных компаний, как "Роснефть". Еще один вариант – отключение от SWIFT. Или, например, отказ ЕС от российского газа, поставки которого обеспечивают около 25% поступлений в российский бюджет.

Но даже в этом случае нет никакой гарантии, что перечисленные меры все-таки сработают. Тем более, нет никаких доказательств того, что это именно Путин и Лукашенко отдают приказ о совершении всех тех действий, которые выводят Запад из себя.

"Путину и Лукашенко удается умело лавировать. Временами они ведут себя как лидеры государств-изгоев, но при этом сохраняют достаточно международного авторитета, чтобы, к примеру, обсуждать будущий саммит с Байденом",

– подытожил Маттьюз, добавив, что и Москва, и Минск прекрасно осознают, что Запад понимает, сколько он может потерять, если вдруг решится на открытую конфронтацию.

Ранее стало известно, что очередные санкции ЕС против Белоруссии могут затронуть транзит российского газа.