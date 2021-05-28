На Украине придумали ответ России за перекрытие Керченского пролива

На Украине придумали ответ России за перекрытие Керченского пролива
Фото: Kremlin Pool /Global Look Press/ www.globallookpress.com
продолжениеЧисленность войск России у украинских рубежей заставляет нервничать ЕС
Москва должна понести наказание за свои "провокации", уверен специалист

Перекрытие участков в черноморской акватории со стороны России можно назвать систематической провокацией, которая повторяется каждый год. Такое заявление сделал глава "Института стратегических черноморских исследований" Александр Хара, заявивший о том, что объявляемые Минобороны РФ военные учения могут быть лишь предлогом. 

Таким образом аналитик оценил ограничение судоходства на трехмесячный срок со стороны РФ в трех черноморских районах, включая Керченский пролив.

На деле же, уверен специалист, Россия стремится доставить максимум неудобств для всех торговых судов, которые направляются на Украину.

"Так как для всех кораблей на море есть система оповещений NAVTEX, то они получают предупреждения, что там в опасно и они не должны там ходить. Таким образом россияне создают им препятствия", – считает украинский аналитик.

Но и на этом не все: эксперт уверен, что подобным образом "агрессор" стремится к созданию предпосылок для военного конфликта.

Хара заявил в комментариях для "РБК-Украина" (заблокировано в РФ – Прим. ред.), что Киев должен принять ответные меры в виде денонсации договора о совместном использовании Россией и Украиной Азовского моря и Керченского пролива, заключенного в 2003 году.

Специалист уверен, что украинская сторона пошла на соглашение под давлением со стороны Москвы, а сам документ крайне невыгоден для Киева, так как ограничивает действие конвенции ООН по морскому праву в этом регионе, пишет Replyua.net со ссылкой на издание.

Ранее представитель крымской дипломатии Юрий Гемпель назвал неуместными претензии ЕС из-за частичного перекрытия районов Черного моря.

Егор МАЛКОВ

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Гость Piece dе Ball
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пюрера на рею и вся недолга....
Гость236938
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ОНАНИЗМ - ЭТО АССОЦИАЦИЯ С ПОЛОВЫМ АКТОМ (НО НЕ САМ ПОЛОВОЙ АКТ) - АССОЦИАЦИЯ С ЕВРОСОЮЗОМ - ЭТО НЕ САМ ЕВРОСОЮЗ - украинцы, НРАВИТСЯ <цензура> - <цензура>.
Гость251283
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миша а вообще то костя
всегда засраный!, кацап по складу своего ума и способностях сочинил сказки про ковёр самолёт, емелю на печи и т. д. боярышник и черемша - твой удел!.
не обижайте хохлов,они щас обозлённые их распирает злость и ненависть,их все кинули! раньше они скулили в ногах западного хозяина и им бросали кость, но и он их уже не замечает и они знают что надо уже будет жить своим умом а его то нет, там только кастрюля пустая. теперь понаблюдаем чем это закончится. получается весь мир наблюдает как украина со своим народом делает эксперементы на выживание
Гость251283
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миша а вообще то костя
всегда засраный!, кацап по складу своего ума и способностях сочинил сказки про ковёр самолёт, емелю на печи и т. д. боярышник и черемша - твой удел!.
почему вам так нравиться боярышник,вы постоянно его вспоминаете!
Гость251283
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почему украина такая? сначала создаёт у себя геморойную обстановку в стране,потом от неё уходят адекватные и не желающие жить в украинской бэндэрской сфере,и тогда она вдруг предьявляет претензии тем территориям которые ей уже не принадлежат и никогда не будут пренадлежать! почему какие то спорные вопросы не решать цивилизованно без принуждения,а если пытались принудить то не обижайтесь что вам вырвали жало!
Гость DOOM
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А, что придумали внутри Украины? Ведь все сверху да сверху, напишите, что непосредственно внутри происходит.
миша а вообще то костя
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Гость246763
Шароварники не могут посрать самостоятельно, что они сами могут придумать?
всегда засраный!, кацап по складу своего ума и способностях сочинил сказки про ковёр самолёт, емелю на печи и т. д. боярышник и черемша - твой удел!.
Грызун
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Гость250769
сужу по вашим коментариям и у меня складывается мнение что хохлы вам все пельмени обосрали
сужу по вашим коментарие=ям, что москали всеми вашими вышиванками <цензура> вытерли.
Гость246763
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Шароварники не могут посрать самостоятельно, что они сами могут придумать?
Гость250769
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М
Харя у тебя не треснет,недоумок?
сужу по вашим коментариям и у меня складывается мнение что хохлы вам все пельмени обосрали
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