Предварительное голосование "Единой России" вышло на рекорд

Предварительное голосование "Единой России" вышло на рекорд
Фото: er.ru
Свой выбор сделали уже 5 млн россиян, а впереди еще два дня до закрытия процедуры

В предварительном онлайн голосовании "Единой России" приняли участие уже 5 миллионов человек. Это в четыре раза больше, чем в пробном тестировании дистанционного голосования, проведенном в мае Центризбиркомом. По мнению гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрия Орлова, уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что организованная "ЕР" процедура окажет значительное влияние на ход думской компании.

"Интерес к предварительному голосованию вполне можно назвать очень высоким. Более 7 миллионов зарегистрировавшихся избирателей – это уже 7% от количества избирателей в России. Почти пять миллионов проголосовавших за три дня – это очень значимый результат",

– считает Дмитрий Орлов. Он полагает, что благодаря организованной в электронном формате процедуре праймериз "ЕР" в регионах разрешится часть конфликтов элит, что скажется на избирательной кампании в целом.

По мнению директора Регионального общественного центра интернет-технологий Сергея Гребенникова, "ЕР", запустив предварительное голосование по кандидатам онлайн, задает общий тренд. Становится очевидно, что выразить свою волю дистанционно не только проще для многих избирателей, но и выбор этот является более осознанным.

"При помощи электронной процедуры можно неспеша узнать о кандидатах, ознакомиться с их программой на платформе, найти дополнительную информацию о них. А когда мы приходим просто на избирательный участок, нам дают бюллетень, и мы, как правило, остаемся с ним один на один", – говорит Сергей Гребенников.

Предварительное голосование "Единой России" продлится до 30 мая. Итоги будут объявлены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре 2021 г., утвердят на съезде партии 19 июня.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

игорь
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так никто и не говорит что выборы не нужны вообще
и пора от власти отказываться как элемент принудительного указывания как жить одних другими
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