Минский суд вынес решение по задержаннию россиянки Сапеги

Минский суд вынес решение по задержаннию россиянки Сапеги
Фото: Christoph Soeder /dpa/ www.globallookpress.com
Арест россиянки в белорусском аэропорту признали законным

Суд Партизанского района белорусской столицы отклонил жалобу на задержание россиянки Софьи Сапеги в аэропорту Минска. Об стало известно сегодня, 28 мая.

Информацию о решении суда подтвердил адвокат Сапеги Александр Филанович. Юрист сообщил, что комментарии по сложившейся ситуации будут даны чуть позже, передает Life.ru.

Как отмечают "Открытые медиа", районный суд столицы республики признал законным задержание гражданки Российской Федерации в аэропорту Минска.

Не так давно двоюродная сестра Сапеги, музыкальная исполнительница Ева Стар призвала российские власти помочь девушке, опубликовав свое сообщение в социальных сетях. Певица заявила, что сильно волнуется за родственницу.

Напомним, Сапега была задержана 23 мая в Минске после экстренной посадки лайнера компании Ryanair, который приземлился после сообщения о минировании. Спецслужбы Белоруссии сняли с рейса Афины-Вильнюс россиянку вместе с оппозиционным белорусским блогером Романом Протасевичем. 

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, комментируя тему о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко, что Москва ожидает от Минска прояснения ситуации с задержанной гражданкой России. В настоящее время 23-летняя Сапега находится в СИЗО столицы Белоруссии.

Комментировала ситуацию и официальный представитель российского МИД Мария Захарова, заявившая о том, что Москва сделает все, чтобы обеспечить права задержанной в другой стране гражданки РФ. По словам госслужащей, консул смог посетить Сапегу после проведения необходимых юридических процедур.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Ольга
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Гость246244
Дуры безмозглые на форуме. Хоть бы поинтересовались правдой. Пляшут под дудку пропаганды как дешевые клоуны.
Ну чья пропаганда сильнее в информационном поле, тот и победитель)))) Во все времена так было, есть, и будет! Нынче чаша весов не на стороне белорусских протестунов) Это очевидно! Виват талантливым специалистам!
Елка
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Ребята, как и где написать, чтобы до всех дошло простое правило русского языка: женские фамилии НЕ СКЛОНЯЮТСЯ!!! А мужские - склоняются.Безграмотность статей просто зашкаливает. Не конкретно этого ресурса, все такие. Деревянный-стеклянный, жи/ши, тся и ться, а уж НЕ и НИ вообще никто не сечёт. Вас читать противно!
игорь
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любое государство преступно по отношению к тем кто его не желает иметь
доказательство судьба СССР - захотели его посчитать 4 человека преступным - взяли и развалили
так почему же другим нельзя развалить и эти новые?
Гость250632
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Ребята уничтожали,хоть какую-то страну...... Какие отпуски?
Гость241057
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Она является по заявлениям является редактором этого телеграмм-канала. Этот канал признан экстремистским, она занималась поиском и публикацией личных данных силовиков. Что делают с такими за бугром, посмотрите. Сидят они по полной, правда стараются сажать с меньшим шумом чем тут. За поступки нужно отвечать.
Гость249914
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4r
Гость249914
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Гость246244
Дуры безмозглые на форуме. Хоть бы поинтересовались правдой. Пляшут под дудку пропаганды как дешевые клоуны.
Правда у всех своя. У тебя какая правда?
Гость249914
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Гость245834
Мозоли не настучи. Посмотри лучше фальшивку, что они сварганили. Это титульный лист ее диплома. Полетела девчонка в отпуск и прихватила с собой титульный лист диплома. Что на нем: 1. Она студентка 5, а не 4 курса, как на листе 2. В Литве не пишут отчества студентов, только имя 3. Преподавателя с фамилией А. Дуда в ЕГУ нет. Это ФИО польского президента 4. На листе не написано название факультета "международные отношения", как положено везде и в Литве. Это насчет контры и провокаций. Фальшивку с разговором Ника и Майка все уже видели. Теперь новье того же уровня. Это основание для обвинения.
куда смотреть? где фотка диплома?
Гость246244
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гость
Лет на 5 теперь швея-мотористка, и глядишь ориентацию сменит, ну и много чего еще на свою жо приобретет. Дура, чё еще.
Дуры безмозглые на форуме. Хоть бы поинтересовались правдой. Пляшут под дудку пропаганды как дешевые клоуны.
Гость245834
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Сергей
Я стоя аплодирую КГБ Белоруссии! Контра и провокаторы должны отвечать за свои поступки.
Мозоли не настучи. Посмотри лучше фальшивку, что они сварганили. Это титульный лист ее диплома. Полетела девчонка в отпуск и прихватила с собой титульный лист диплома. Что на нем: 1. Она студентка 5, а не 4 курса, как на листе 2. В Литве не пишут отчества студентов, только имя 3. Преподавателя с фамилией А. Дуда в ЕГУ нет. Это ФИО польского президента 4. На листе не написано название факультета "международные отношения", как положено везде и в Литве. Это насчет контры и провокаций. Фальшивку с разговором Ника и Майка все уже видели. Теперь новье того же уровня. Это основание для обвинения.
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