Брюссель обещает обеспечить страну финансовой помощью в случае "демократизации"

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихиновкая обнародовала экономический план Евросоюза для "демократической Беларуси", который разработала и приняла Еврокомиссия при ее участии. Документ предлагает выделение финансовых средств в размере 3 миллиардов евро от различных банков Европы, включая МВФ, и оказание помощи в реформах.

Взамен же Минск должен провести "демократизацию". Речь также идет о новом соглашении республики с Европейским союзом.

Впервые план был представлен гендиректором департамента политики по расширению Еврокомиссии Мачеем Поповским. Несколькими днями ранее председатель органа Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет будет заморожен до того момента, пока Белоруссия не станет "демократической".

Обязательное условие плана, говорится на сайте Тихановской – поступление финансовой помощи строго во время переходного периода и сразу после проведения новой президентской кампании.

В предлагаемом плане также содержатся положения об укреплении международных политических институтов – речь идет о двустороннем соглашении новой власти, ступившей на "демократический путь", к укреплению долгосрочных отношений. Об этом пишет РБК, в распоряжении которого оказалась копия документа.

Тихановская выразила благодарность Евросоюзу, призвав к скорейшему завершению плана. Оппозиционер заявила, что необходимо действовать быстрее, чтобы выступающее против действующей власти население узнало о практической работе Брюсселя после предполагаемых изменений.

Ранее Тихановская заявила о подготовке к новой волне протестов в республике.