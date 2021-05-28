Тихановская предложила белорусам 3 млрд евро за отставку Лукашенко

Тихановская предложила белорусам 3 млрд евро за отставку Лукашенко
Фото: Matteo Nardone/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Брюссель обещает обеспечить страну финансовой помощью в случае "демократизации"

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихиновкая обнародовала экономический план Евросоюза для "демократической Беларуси", который разработала и приняла Еврокомиссия при ее участии. Документ предлагает выделение финансовых средств в размере 3 миллиардов евро от различных банков Европы, включая МВФ, и оказание помощи в реформах.

Взамен же Минск должен провести "демократизацию". Речь также идет о новом соглашении республики с Европейским союзом.

Впервые план был представлен гендиректором департамента политики по расширению Еврокомиссии Мачеем Поповским. Несколькими днями ранее председатель органа Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет будет заморожен до того момента, пока Белоруссия не станет "демократической".

Обязательное условие плана, говорится на сайте Тихановской – поступление финансовой помощи строго во время переходного периода и сразу после проведения новой президентской кампании.

В предлагаемом плане также содержатся положения об укреплении международных политических институтов – речь идет о двустороннем соглашении новой власти, ступившей на "демократический путь", к укреплению долгосрочных отношений. Об этом пишет РБК, в распоряжении которого оказалась копия документа.

Тихановская выразила благодарность Евросоюзу, призвав к скорейшему завершению плана. Оппозиционер заявила, что необходимо действовать быстрее, чтобы выступающее против действующей власти население узнало о практической работе Брюсселя после предполагаемых изменений.

Ранее Тихановская заявила о подготовке к новой волне протестов в республике.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость255710
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тихановская ничего сама предложить не может белорусам, потому что у нее нет ничего, она и сама проедает деньги литовских налогоплательщиков, которые платят на ее содержание, а она и 2-<цензура> слов связать не может. ужас.
Гость254963
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Отдавать придется , безвозмездно ни кто не даст
Гость251768
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дура со своим бредом
Гость246938
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Что смешить народ? Деньги закончатся быстро, но эта доканает страну еще быстрее.
12345
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Мастер над котлетой все никак не угомонится.3 миллиарда для Беларуси - пыль! 300 нужно обещать.Все равно ничего никто не собирается давать ни при каком раскладе.
Гость246341
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Какое-то <цензура> племя! Людей за проституток считают! И вот они хотят править государствами!!!!!!!
Гость Инна
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Когда угомонится эта самозванка?Да белорусы не только не должны её признавать,но ненавидеть всеми фибрами своей души за те пакости ,которые причинила стране котлетная королева.Наш народ-не продажный,за исключением одурманенной посулами молодёжи и теми,в ком ещё живы гены прихлебателей фашизма и угнетателей белорусского народа.Люди!Будьте бдительны!Не отдадим на поругание нашу страну рукам Тихоновской,Латушко,Вечорко и таких,как они.Есть замечательные белорусские поговорки :"Абяцанка-цацанка,а дурню радасць" ,"Чакай Пятра-сыр зъяси.Скрывающиеся за бугром -враги народа,прислужники Запада.
Гость239831
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Гость248334
Главное найти продажных иуд которые купятся а потом все будет по другому. Возьмут в 2 раза больше, загонят страну в долги, разорят и будет вторая Украина - нищая, несуверенная страна под внешним управлением.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Степняк.
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Я так понял , что эти бабки для вякающих против действующей власти уродов ?! Т. е. для светки , паши и их шайки , и немножко для "гуляющих" и аморальных потомков полицаев здесь ?!
Гость239831
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Украине уже оказали "помощь" , никак не очухается !
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