Численность войск России у украинских рубежей заставляет нервничать ЕС

Численность войск России у украинских рубежей заставляет нервничать ЕС
Фото: Yulii Zozulia/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
продолжениеГотовились много лет: генерал ВСУ раскрыл планы Украины по войне с Россией
Москве по дипломатическим каналам сообщили про опасения европейцев по поводу безопасности

Европу беспокоят напряженные отношения между Москвой и Киевом. В частности, многочисленное военное присутствие РФ у границ Незалежной вызывает опасения Брюсселя. Об этом российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову рассказал коллега из Словении Анже Логар. В пятницу, 28 мая, в Москве состоялись переговоры глав МИД двух стран.

По словам Логара, встреча была "конструктивной", хотя стороны и убедились, что по ряду вопросов их взгляды разнятся, передает "Спутник". В ходе переговоров министры обсудили не только двустороннюю повестку, но и более широкую внешнеполитическую проблематику. В частности, речь зашла про Украину.

"Мы выразили озабоченность по поводу увеличения российского военного присутствуя на российско-украинской границе",

– поделился Логар с журналистами, пояснив, что он представлял позицию Евросоюза.

Впрочем, Сергей Лавров тоже не стал миндальничать и дал понять коллеге из Словении, что именно Брюссель виновен в том, что взаимодействие между РФ и ЕС практически прекращено. По мнению главы МИД РФ, европейские власти сейчас руководствуются русофобскими взглядами меньшинства, хотя большинство этого не одобряет.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость238482
Пожаловаться Ответить
Дак взяли бы и сказали: убирайте Россия свои войска куда нить до урала, а то мы ccымся по ночам, из-за чего у нас "выражается озабоченность"
гены и наследственность
Пожаловаться Ответить
Гробов Ф
Жаль ,что отдали ядерное оружие.
Врезать бы вам по полной мрази.
Не получается у украинцев быть независимыми. Гены холопства в Литовском княжестве, Речь Посполитой, АвстроВенгрии, Польше дают о себе знать. Получили холопы передышку в Российской империи и СССР, почувствовали себя людьми, так не понравилось не быть быдлом! Вот и мечтают опять лечь не важно под кого, американцев, канадцев, бритишей, поляков –под кого угодно!
Жаль ,что отдали ядерное оружие.
Пожаловаться Ответить
Гробов Ф
Жаль ,что отдали ядерное оружие.
Врезать бы вам по полной мрази.
Украина может стать "ядерной державой" только в одном случае - местные селюки поковыряются в 16 энергоблоках АЭС, расположенных на Украине.. Тогда точно станете даже не ядерной, а радиоактивной державой с периодом полураспада изотопов в 10 тыс. лет.Жаль, что может РФ задеть, но тут как судьба повернется. Но Европе достанется по полной программе. Лидеры ЕС что не понимают, что они пытаются приютить неадекватов, которые пообещали им поджечь дом сильно самостоятельного соседа, но с пиротехникой будет проводить эксперименты пока у них в спальне?
Жаль ,что отдали ядерное оружие.
Пожаловаться Ответить
Гробов Ф
Жаль ,что отдали ядерное оружие.
Врезать бы вам по полной мрази.
У Украины ни когда не было ядерного оружия, оно (ЯО), находилось на территории Украины и на этом все. Все полки и дивизии подчинялись Москве. Кастрюлю сними с головы, заряды забирала Россия как наследница СССР, все отколовшиеся республики ни цента внешнего долга СССР не взяли на себя! Так что дышите через дупу!
гость
Пожаловаться Ответить
Гробов Ф бандерчик, тебя <цензура> уже рота черножопых рейнджеров ждет,ты звезда ютуба (очко твое). Сдрисни отсюда, нежить.
Гость248175
Пожаловаться Ответить
Гробов Ф
Жаль ,что отдали ядерное оружие.
Врезать бы вам по полной мрази.
Животное, понятно шо у тоби мозгов немае, но потому американцы вам ничого не оставили, потому как таким немытым дегенератам даже палку оставить и то опасно.
Гробов Ф
Пожаловаться Ответить
Жаль ,что отдали ядерное оружие.
Врезать бы вам по полной мрази.
Гость244997
Пожаловаться Ответить
Посевная еще не завершена, а потом Уборочная. Надо помогать с/<цензура>.
Гость250606
Пожаловаться Ответить
гость
¢¢ытесь это нормально, скоро все ¢раться начнете прямо в кабинетах своих не добегая до сортира, как фашня бандеровская в своих селах.
А скакуасов с очередным подорожанием ГСМ!Беларусь приостановила в Украину поставки бензина А-95. Об этом в пятницу, 28 мая, на своей странице в Facebook написал директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.Белорусы закрыли поставку бензина А-95 в УРину, где за их продуктом 50% рынка. Это еще один сигнал нам, третий за эту весну"..Сейчас основная задача - найти 50 тысяч тонн бензина марки А-95. "Без моря не обойтись, я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем", - отметил он. СЧИТАЕМ ЛОГИСТИКУ, укроБАБУИНЫ!
Гробов Ф
Пожаловаться Ответить
Жаль ,что отдали ядерное оружие.
Врезать бы вам по полной мрази.
1 2
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей